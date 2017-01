Polizisten spenden für verletzte Kollegen

1 von 1 Foto: emde 1 von 1

„Sie sind täglich für die Menschen im Land im Einsatz, um sie vor kriminellen oder terroristischen Angriffen zu schützen“, sagte Landtagspräsident Klaus Schlie gestern beim Besuch der Polizeidirektion für Aus- und Fortbildung und für die Bereitschaftspolizei Schleswig-Holstein (PD AFB) in Eutin. Umso wichtiger sei es, dass ihnen auch eine gesellschaftliche Wertschätzung widerfahre. Täglich werden laut Schlie zwei bis drei Polizeibeamte in Schleswig-Holstein während ihres Dienstes körperlich oder psychisch geschädigt.

Allein 2015 gab es 1082 Fälle im Jahr, bei denen 2012 Polizisten betroffen waren und 355 körperlich verletzt wurden. Die Tendenz für 2016 ist steigend. „Körperliche Schäden mögen ausheilen, aber die psychische Beeinträchtigungen, die Polizeibeamte erfahren, wenn sie Schicksalsschläge im Dienst erleiden oder immer und immer wieder zahlreiche Beschimpfungen und Pöbeleien ertragen müssen, sind nicht zu unterschätzen“, betonte Schlie. Er kam gestern auch in seiner Funktion als Vorsitzender des Hilfs- und Unterstützungsfonds (Hupf) für Beschäftigte der Polizei und deren Familie in Not, um eine Spende von mehr als 1200 Euro der PD AFB entgegen zu nehmen. „Wir haben in allen Organisationseinheiten zu Weihnachten gesammelt und denken, das Geld ist bei ,Hupf‘ gut angelegt“, sagte Michael Wilksen, seit September Leiter der PD AFB auf Hubertushöh. Seine Stellvertreterin Maren Freyher erinnerte an einen wichtigen Aspekt, der bei dem Blick auf die Beamten in Uniform oft verloren gehe: „Polizeibeamte müssen in erster Linie professionell reagieren, aber wenn ihnen im Dienst selbst etwas passiert, dann sind sie auch Opfer. Der Mensch im Polizeibeamten wird leider oft vergessen.“ Noch schlimmer sei dann die Aussage, „dafür werden sie doch bezahlt“, machte Sylvio Arnoldi deutlich, selbst Polizist und Berater Schlies. Wichtig bei Hupf sei auch die Familienkomponente, denn wenn einem Polizisten im Dienst etwas passiere, mache das immer auch etwas mit der Familie oder dem Partner, so Freyher.

Die Fälle, in denen der Unterstützungsfonds Kollegen und deren Familien geholfen hat, reichen von schweren Verletzungen nach einer Verfolgungsfahrt auf der Autobahn über das Miterleben eines Suizides bis hin zu schweren Verletzungen durch einen Golfschläger, weil der Täter nach dem Erschlagen seiner Mutter die Polizeibeamten plötzlich auf dem Flur angegriffen hatte.

Auch die immer wiederkehrenden Fälle übelster Pöbeleien bis hin zu Drohungen, die auch direkt an die Familien der Beamten herangetragen würden, seien in ihrem Ausmaß nicht zu unterschätzen. „Die Unterstützung durch ,Hupf‘ oder die Finanzierung einer Erholung kann das Geschehene nicht wieder gut machen, die Polizisten sehen darin aber ein großes Stück der gesellschaftlichen Anerkennung, was ihnen sehr viel bedeutet“, sagte Schlie.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:08 Uhr

