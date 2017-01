Polizeischüler stellten Fahrer

Auf dem Rückweg von einer Übung in Kiel gerieten gestern Morgen drei Polizeischüler überraschend in einen Ernstfall. Den drei angehenden Polizisten fiel ein Renault Trafic auf, der in Schlangenlinien und teils über die Mittellinie hinweg durch Eutin fuhr. Sie folgten dem Wagen und sprachen mit dem Fahrer, als dieser um 11.30 Uhr in der Straße Am Hang stehen blieb. Da sie Alkoholgeruch wahrnahmen, forderten sie Unterstützung an. Die Besatzung eines Streifenwagens des Polizeirevieres Eutin ließ den 49-Jährigen pusten: Das Gerät zeigte um 11.56 Uhr einen Wert von 1,91 Promille an. Eine Blutprobe zur Ermittlung eines gerichtsfesten Wertes wurde angeordnet, ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

von Achim Krauskopf

erstellt am 24.Jan.2017 | 15:12 Uhr