Plön : Plön heißt Neubürger willkommen

Bürgervorsteher Dirk Krüger und Bürgermeister Jens Paustian haben am Sonnabend gemeinsam mit Vertretern von Vereinen, Verbänden und der Kirche die 78 Plöner Neubürger begrüßt. Sie hatten sich am Sonnabend zu der kleinen Feierlichkeit im Alten E-Werk angemeldet. Insgesamt freut sich Plön 2016 über 490 Zuzüge, sagte Armin Kirchner von der Stadtverwaltung. Krüger freute sich, dass so viele neue Menschen Plön als Lebensmittelpunkt gewählt haben. Dazu zählen auch Katja und Andre Dahlmann die mit ihren Zwillingen Paulina und Clara von Kiel in die Danziger Straße zogen, weil Plön geografisch in der Mitte ihrer Arbeitsplätze in Neumünster und Neustadt liegt. Auch ihnen wurde der Imagefilm gezeigt.

von Michael Kuhr

erstellt am 28.Jan.2017 | 00:33 Uhr

