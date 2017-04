Plattdeutsche „Melkbuerngeschichten“

vergrößern 1 von 1 Foto: ndb 1 von 1

Matthias Stürwoldt ist am Freitag, 28. April, und am Sonnabend, 29. April, jeweils um 19.30 Uhr in

der Kulturscheune Süsel, Pastor-Dr.-Fuchs-Weg 3, zu Gast mit seinen plattdeutschen „Melkbuerngeschichten“. Stührwoldt aus Stolpe (Kreis Plön) ist nicht nur mit Leidenschaft Bauer, sondern schreibt seit Mitte der 90er Jahre auch Gedichte und Geschichten über das Landleben. Der fünffache Familienvater bewirtschaftet einen „Bioland“-Milchviehbetrieb mit 50 Kühen. Beim Melken fallen ihm die besten Ideen für seine Geschichten ein, sagt er. Karten (zwischen 12,50 und 14,50 Euro) gibt es dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr, freitags von 14 bis 18 Uhr unter Telefon 04524/1379, donnerstags von 17 bis 18 Uhr in der Kulturscheune, online (www.theater-suesel.de) und an der Abendkasse.

von Achim Krauskopf

erstellt am 21.Apr.2017 | 10:46 Uhr