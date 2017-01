Planung für Gerätehaus kommt voran

Der Bauausschuss hat am Mittwochabend das Raumbuch für den Neubau des Feuerwehrgerätehauses auf dem Festplatz nach mehr als einer Stunde Diskussion einstimmig beschlossen. Das Raumbuch ist Grundlage für die Auftragsvergabe, da darin festgeschrieben ist, welche Räume für welche Verwendung wie groß sein sollen. Der Ausschuss will damit nun eine Bietergemeinschaft beauftragen, um möglichst 2018 bauen zu können.

Dabei sah es zu Beginn der Sitzung ganz und gar nicht danach aus. Tilo Hegenberg (Grüne) übte Kritik an der Darstellung des Raumbuches: „Wenn wir etwas beschließen sollen, muss das klar sein.“ Das 86-Seiten starke Raumbuch sei zu unübersichtlich – „was gilt denn jetzt eigentlich?“ Die zuständige Verwaltungsmitarbeiterin Svenja Ehlers versuchte zu vermitteln: „Wir haben davon Abstand genommen, alle Anregungen der Architekten und aus den Arbeitskreisen zusammenzuschreiben, damit sich darin alle, die mitgearbeitet haben, auch wiederfinden. Wenn wir eine Ausschreibung machen, geht das so selbstverständlich nicht raus.“ Das Durcheinander war Politik dann doch zu groß

und so sprang die stellvertretende Fachbereichsleiterin des Bauamtes, Simone Handschuck, mit dem Protokoll aus dem jüngsten Arbeitskreis von Mai 2015 ein (am Raumbuch wird seit 2008 gearbeitet). Schritt für Schritt nannte sie die vorgesehenen Räume und die Politik stimmte zu oder fragte nach. Einige der neun Feuerwehrvertreter schüttelten vereinzelt vehement den Kopf – „das hatten wir doch alles schon einmal“. Strittige Punkte waren unter anderem die Stellplätze sowie der Turm, der für den digitalen Empfang mindestens 23 Meter hoch sein muss, dann aber auch gleich als Trainingsturm gebaut werden könnte, damit die Wehr zum Üben nicht jedesmal nach Lensahn muss. Gemeindewehrführer Heino Kreutzfeldt: „Das schaffen wir gar nicht, weil der Zeitaufwand zu hoch ist.“ Olaf Schmidt (CDU) brach eine Lanze für die Wehr, als es um eine Kostensteigerung für den Turm von rund 250 000 Euro ging: „Die Feuerwehr ist eines der höchsten Ehrenämter dieser Stadt. Wir bauen die neue Wache für rund 120 Aktive, die 400 Einsätze und mehr pro Jahr für uns übernehmen. Wenn jetzt über Kosten-Nutzen geredet wird, möchte ich nicht wissen, was das mit einer Berufsfeuerwehr kosten würde.“

Andere Punkte, wie das bauen zweier barrierefreier Wohnungen, damit das Gelände belebt und jemand von der Wehr vor Ort ist, hat die Zeit verteuert. „Als wir anfingen mit der Planung, war barrierefrei noch nicht Pflicht“, so Kreutzfeldt.

Kritisch gesehen wurde die derzeitige Kostenschätzung von rund 8 Millionen Euro, die laut Verwaltung eine mögliche Pfahlgründung und Erdaustausch sowie die Ausstattung der Räume noch gar nicht berücksichtigt. „Am Ende werden es eh zehn Millionen“, sagte Jackie Meyer (FDP).

Tilo Hegenberg konnte sich mit seiner Forderung nach einer rollierenden Tabelle, „um immer die aktuellen Kosten im Blick zu haben“, nicht durchsetzen. Bauamtsleiter Bernd Rubelt: „Wir brauchen jetzt eine Grundlage für ein Planungsbüro. Das, was Sie jetzt haben, ist konkret genug für diesen Planungsschritt. Dass die Kosten höher werden, sind Ansprüche, aber das haben sie in der Hand.“

von Constanze Emde

erstellt am 13.Jan.2017 | 00:30 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen