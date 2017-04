Picknick an der Stadtbucht

vergrößern 1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Eine „Initiative für ein zukunftsfähiges Eutin“ und einige Aktive der „Initiative fahrradfreundliches Eutin“ haben alle Interessierten zu einem spontanen Picknick am Sonntag, 23. April, ab 13 Uhr an der Stadtbucht eingeladen. Gemeinsam solle der öffentliche Raum belebt werden, neben dem Verzehr mitgebrachten Kaffees, „Waschbetoncookies“ und anderem Kuchen sollen Wünsche gesammelt, Ideen entwickelt und darüber geklönt werden, was Eutin so liebenswert macht. Für Kinder wird zur „Bounty“ ein Lastenfahrrad-Shuttle (Foto) eingerichtet.

von Achim Krauskopf

erstellt am 18.Apr.2017 | 11:07 Uhr