Personalnot wird Thema der Politik

1 von 1 Foto: Dobkowitz 1 von 1

Das Ereignis war ein schönes: Fünf Mitglieder der Feuerwehr Kasseedorf wechselten Sonnabend in der Jahresversammlung in der Schulscheune in die Ehrenabteilung. Die Konsequenz ist traurig: Damit ist die Zahl der Aktiven um ein Fünftel von 24 auf 19 gesunken.

Seit 2015 hat die Wehr neun Abgänge erfahren. Bodo Buhrmann, der als Stellvertreter für den erkrankten Wehrführer Andreas Scharrenberg die Versammlung leitete, merkte an: „Der Rückgang ist erschreckend.“ Er appellierte: „Jedes Mitglied der Dorfgemeinschaft sollte sich überlegen, ob er Verantwortung übernimmt.“ Und dabei seien Frauen und ältere Semester keinesfalls ausgenommen.

Griebel-Vinzier habe eine Aktivierung der Frauen schon vor über 40 Jahren erfolgreich geschafft. Und der neue Wehrführer Claus Henning Prüß sei Beispiel dafür, dass man auch im höheren Alter noch in die Feuerwehr eintreten könne.

Prüß sah als Schlüssel zum Erfolg eine funktionierende Dorfgemeinschaft: „Wir machen das alles zusammen.“ Leistungsdruck verbunden mit Schichtdienst sei jedoch der größte Gegner bei der Mitgliedergewinnung. Gemeindewehrführer Martin Stahl und der stellvertretende Amtswehrführer Dirk Joedicke bestätigten eine ähnliche Entwicklung auf Gemeinde- und Amtsebene.

Stahl verwies besonders auf die Tagesverfügbarkeit, im Grunde könne man schon froh sei, wenn drei Kameraden am Feuerwehrhaus erschienen. In Kasseedorf war bei einer Alarmierung zur Unterstützung der Schönwalder Wehr vor einer Woche nur ein Feuerwehrmann gekommen.

Diesem Thema werde sich die Politik annehmen, kündigte Gemeindevertreter Martin Boesmann (CDU) an. Das Personalproblem habe nun einen „offiziellen Charakter“, das auch im politischen Raum diskutiert werden müsse. Die aktuelle Situation habe er bereits vor zwei Jahren der Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) vorausgesagt, es sei aber nichts geschehen. Die stellvertretende Bürgermeisterin Britta Riemann (CDU) formulierte den Aufruf: „Jeder Bürger sollte seinen Nachbarn auf den Dienst in der Feuerwehr ansprechen.“ Den neuen Ehrenmitgliedern dankte sie für den langjährigen Einsatz. Unter ihnen waren Klaus Bähnke, der von 1996 an zwölf Jahre Wehrführer war, und Jürgen Schulz, der 29 Jahre die Kasse führte. Ihren aktiven Dienst beendeten auch Petra Jähnke sowie Heinke und Jürgen Nawrotzki.

Zur Versammlung war eine Abordnung der befreundeten Wehr aus dem ostfriesischen Stedesdorf unter Führung von Johann Peters angereist. Sein nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag: Wer in die Ehrenabteilung wolle, müsse erst zwei neue Mitglieder geworben haben.

Einstimmig wurde Melanie Schlicht zur neuen Schriftführerin gewählt, Michael Heese wurde neuer stellvertretender Kassenwart. Die Bandschnalle für zehn Jahre Feuerwehrdienst erhielten Sven Dähnrich, Christian Timbers und Melanie Schlicht. Fördermitglied Jörg-Carsten Becker erhielt eine Mettwurst. Er hatte der Wehr einen Beamer gestiftet.

von Achim Krauskopf

erstellt am 24.Jan.2017 | 19:22 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen