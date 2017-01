Patrick Ittrich berichtet aus der Bundesliga

1 von 1 1 von 1

Eine traditionelle Weihnachtsveranstaltung mit gleichem Ablauf wie immer? Nicht in diesem Jahr, denn die Schiedsrichter aus dem Kreisfußballverband Ostholstein hatten den Bundesliga-Unparteiischen Patrick Ittrich in das Gebäude der Volks- und Raiffeisenbank nach Lensahn geholt.

Dort hörten die 95 anwesenden Schiedsrichter gespannt dem sehr lebendigen, humorvollen und mit vielen Anekdoten versehenen Vortrag über seine Erlebnisse in der Bundesliga und seinen europäischen Erfahrungen. Patrick Ittrich gab dem neugierigen Plenum aber auch ein paar Weisheiten mit auf den Weg. So sei das Regelwerk dehnbar und man müsse aus der Situation heraus entscheiden. Ebenso wirke sich Weggehen oft deeskalierend auf hitzige Situationen aus. „In der Bundesliga pfeift man anders als im Kreis“, sagte Ittrich. Er habe auch gemerkt, dass man viele Eigenschaften eines Schiedsrichters auch im Alltag anwenden kann. In der Punschpause nutzten viele Schiedsrichter die Möglichkeit für ein persönliches Gespräch mit dem Referee. Neben Patrick Ittrich waren auch die geladenen Klaus Treimer, Holger Wohlers und Klaus Bischoff vor Ort und sprachen den Schiedsrichtern ihre Anerkennung für die Leistungen aus. Erstmals waren auch Vertreter der Kreise Plön und Lübeck zu Gast. Kreisschiedsrichterobmann Marc Quednau bedankte sich bei Klaus Treimer für das Sponsoring und dem Orga-Team um Frederike Lamb für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Verpflegung an diesem Abend.

Heino Kornetzky erhielt die DFB-Ehrenamtsurkunde für seine langjährige Tätigkeit im Verein und Holger Grundt vom TSV Süsel bekam die Silberne Schiedsrichter Ehrennadel.

von Harald Klipp

erstellt am 01.Jan.2017 | 21:36 Uhr