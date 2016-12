Partys am Timmendorfer Strand

Zum Jahreswechsel lädt die Timmendorfer Tourist-Info alle Partyfreunde an die Maritim-Seebrücke ein. Die kostenlose NDR 2 „Silvester on the Beach-Party“ startet um 21 Uhr direkt auf dem Strand.

„Christopher Scheffelmeier und Tobias Gellert von NDR 2 werden den Gästen am Strand und auf dem Seebrü-ckenvorplatz so richtig einheizen“, kündigt Eventmanagerin Janina Schütze an. Eine Abbrenn-Zone direkt an der Wasserkante werde ein entspanntes Feuerwerken zum Jahreswechsel ermöglichen. In Pagodenzelten werden Getränke und Speisen angeboten. Neben der Party am Strand gibt es im großen Saal des Maritim Seehotels eine Silvesterfeier. Die große Außenterrasse ermöglicht dort nicht nur einen Blick auf die Silvesterparty am Strand, sondern bietet auch eine Sicht auf das Feuerwerk entlang der Lübecker Bucht. Das Grand-Hotel Seeschlösschen bietet organisiert ebenfalls einen Silvesterball.

von Achim Krauskopf

erstellt am 22.Dez.2016 | 15:23 Uhr