Optimaler Start in die Hauptrunde

Die A-Jugendhandballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz sind erfolgreich in die Hauptrunde der Süd/Ostseeliga gestartet. Sie feierten mit dem 24:10(11:7) beim SV Westerrade nach den Erfolgen gegen die SG Todesfelde/Leezen mit 31:29 und beim TV Trappenkamp mit 30:14 Toren den dritten Sieg in Serie.

Der SV Westerrade war für die HSG ein noch unbekannter Gegner, daher waren die ersten Minuten vom vorsichtigen Abwarten geprägt. Die Malenter und Eutiner Mädchen standen allerdings von Anfang an sehr gut in der Abwehr. Torhüterin Kathalina Damlos entschärfte in der ersten Halbzeit neben einem Siebenmeter auch zahlreiche Wurfversuche der Gastgeber. Die HSG ging mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Pause.

Im zweiten Abschnitt ließen die Mädchen der HSG Holsteinische Schweiz dem Gegner keine Chance mehr. Sie kassierten nur noch drei Gegentore und bauten die Führung mit Tempogegenstößen aus. Auch der Positionsangriff agierte sicher, der Rückraum sowie die Außen erzielten weitere Tore. Am Ende stand mit einem 24:10 der dritte Sieg in der Hauptrunde fest.

Trainer Jan Kunert war mit der Leistung der Mannschaft sehr zufrieden und sagte: „Am kommenden Sonntag spielen wir gegen den SV Fehmarn, da wollen wir unsere weiße Weste behalten und den ersten Platz der Tabelle verteidigen.“

Gegen Westerrade spielten Kathalina Damlos, Swantje Rapp, Annika Assmann, Anne Schmidt-Holländer, Ann-Elen Schapeter, Madita Seifert, Nele Strauer, Janett Paulauskas, Michelle Fürstenberg, Levke Petersen, Lone Balzer und Melina Brennscheid für die HSG.

von Harald Klipp

erstellt am 31.Jan.2017 | 19:54 Uhr

