Olaf Schmidt: „CDU-Fraktion ist wieder vereint“

vergrößern 1 von 1 1 von 1

Die internen Unstimmigkeiten innerhalb der Eutiner CDU-Fraktion seien aus der Welt geräumt, verkündete Olaf Schmidt (Foto) gestern. Schmidt war Ende Januar per schriftlicher Erklärung aus der Fraktion ausgetreten, nahm seitdem als fraktionsloses Mitglied in den Ausschüssen teil. „Wir konnten das klären und nun ist die CDU-Fraktion wieder vereint“, sagte Schmidt. Am Sonnabend wollen er und andere Parteikollegen von 9 bis 13 Uhr vor dem Witwenpalais auf dem Wochenmarkt für die Union zur Landtagswahl werben und sich für den Abriss des Haus des Gastes aussprechen.

von Constanze Emde

erstellt am 27.Apr.2017 | 00:29 Uhr