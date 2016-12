Nostalgielauf am 1. Weihnachtstag

Bereits am 1. Weihnachtstag wird der 6. Ratekauer Nostalgielauf um 10 Uhr auf dem Sportplatz an der Bäderstraße gestartet. Wir immer geht es am letzten Sonntag im Jahr über 15 Kilometer auf den alten Kurs von „Rund um Ratekau“.

Teilnehmer können auch kürzere Strecken laufen oder walken. Die Wetzerei erfolgt ohne Gebühr und Wertung, denn das gemeinsame Ausdauererlebnis soll genossen werden. Die After-Run-Party lädt ein zum geselligen Ausklang mit Punsch und Berlinern. Schließlich werden bei der Veranstaltung fünf Gratisplätze für „Rund um Ratekau“ am 18. Juni 2017 verlost. Weitere Infos gibt es unter 04504/5148.

von Harald Klipp

erstellt am 22.Dez.2016 | 20:50 Uhr

