Niedrigster Stand der Arbeitslosigkeit seit 1981

Im Bezirk der Arbeitsagentur Lübeck, der die Hansestadt Lübeck und den Kreis Ostholstein umfasst, ist die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum Vormonat saisonbedingt angestiegen – und im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. „Trotz der saisonbedingten Entlassungen waren Ende Dezember 2541 Arbeitnehmer weniger von Arbeitslosigkeit betroffen als noch zu Jahresbeginn. Auch im direkten Vergleich zum Vorjahresmonat gab es 1185 arbeitslose Frauen und Männer weniger. Damit wurde der niedrigste Stand der Arbeitslosigkeit in einem Dezembermonat seit 35 Jahren verzeichnet“, sagte Markus Dusch, Vorsitzender der Geschäftsführung in der Agentur für Arbeit Lübeck, gestern.

Insgesamt waren in Lübeck und Ostholstein 16 158 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 759 (4,9 Prozent) mehr als im Vormonat und 1185 (6,8 Prozent) weniger als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote auf Basis aller zivilen Erwerbspersonen stieg zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte an und ging zum Vorjahresmonat um 0,7 Prozentpunkte auf 7,5 Prozent zurück. Im Dezember 2016 wurden 1058 Stellen neu zur Besetzung angeboten, 217 oder 25,8 Prozent mehr als im Vorjahr. Insgesamt wurden seit Jahresbeginn bei 13 727 Stellen Arbeitskräfte gesucht, 414 oder 2,9 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Einen Rückgang gab es insbesondere bei der Arbeitnehmerüberlassung.

Im Kreis Ostholstein waren Ende Dezember 6589 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 646 oder 10,9 Prozent mehr als im Vormonat und 279 oder 4,1 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Arbeitslosenquote stieg saisonbedingt um 0,6 Prozentpunkte zum Vormonat an und ging um 0,3 Prozentpunkte zum Vorjahr auf 6,4 Prozent zurück.

Im Bezirk der Arbeitsagentur Eutin waren im Dezember 1885 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 72 (4,0 Prozent) gegenüber dem Vormonat an und ging um 15 (0,8 Prozent) gegenüber dem Vorjahreswert zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 7,8 Prozent (Vorjahr 7,9 Prozent).

Im Bezirk der Arbeitsagentur Neustadt stieg die Arbeitslosigkeit im Vergleich zum November um 245 (26,5 Prozent) an und ging im Vergleich zum Vorjahr um 63 (5,1 Prozent) auf 1169 Personen zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 7,2 Prozent (Vorjahr 7,7 Prozent).

Im Bezirk der Arbeitsagentur Oldenburg waren im Dezember 1853 Arbeitslose gemeldet. Ihre Zahl stieg um 240 oder 14,9 Prozent gegenüber dem Vormonat an und ging um 77 oder 4,0 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat zurück. Die Arbeitslosenquote betrug 7,3 Prozent (Vorjahr 7,7 Prozent).

Im Bezirk der Arbeitsagentur Timmendorfer Strand ist die Arbeitslosigkeit von November auf Dezember um 55 (7,1 Prozent) auf 831 Frauen und Männer gestiegen. Das waren 17 (2,0 Prozent) Personen weniger als vor einem Jahr. Die Arbeitslosenquote betrug 5,4 Prozent (Vorjahr 5,5 Prozent).

Im gesamten Kreisgebiet Plön wurden am Monatsende 3414 Arbeitslose gezählt. Im Vergleich zum Vorjahresmonat sank die Arbeitslosigkeit um 87 oder 2,5 Prozent. Die Arbeitslosenquote betrug im Dezember 5,3 Prozent (Vorjahresmonat 5,4 Prozent).

Petra Eylander, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kiel, skizziert kurz die wichtigsten Entwicklungen auf dem Plöner Arbeitsmarkt: „Die aktuelle Zahl der arbeitslosen Menschen im Kreis Plön liegt damit auf dem niedrigsten Stand in einem Dezember seit 25 Jahren.“

„Der Anstieg der Arbeitslosigkeit beim Übergang von Herbst in den Winter sei vorrangig saisonal bedingt, so Eylander. Denn befristete Beschäftigungen vor allem im Dienstleistungsgewerbe und im Vorweihnachtsgeschäft enden im Dezember. Des Weiteren werden in den Bereichen Tourismus und auch in den Außenberufen zum Ende des Jahres Entlassungen vorgenommen. „Der Anstieg der Arbeitslosigkeit bewegt sich dabei – wenn man sich die längerfristige Entwicklung zum Start des Winters anschaut – in einem üblichen Rahmen“, sagte Eylander.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 03.Jan.2017 | 10:53 Uhr