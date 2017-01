Neues Gerätehaus ist für 2019 geplant

Acht Jahre nach dem Beginn der Beratungen und nach einer zwei Jahre langen Pause nimmt sich die Stadtvertretung Eutin wieder eines großen Themas an: Der Bau eines neuen Feuerwehrhauses in der Blauen Lehmkuhle. In der Sitzung des Bauausschusses am Mittwoch (11. Januar, Beginn 18 Uhr im Bauamt) steht das sogenannte Raumbuch auf der Tagesordnung, außerdem soll mittels Ausschreibung ein Architekt gesucht werden.

Die Verwaltungsvorlage für die Sitzung enthält auch einen Zeitplan. Danach soll die Leistungsbeschreibung bis Ende März fertig und die Planung im Juli vergeben werden. In Vierteljahresabschnitten folgen Fortführung der Planung, Baugenehmigungsverfahren und Vorbereitung der Ausschreibung. Im September 2018 sollen die Aufträge an Baufirmen vergeben werden. Damit könnten im Oktober 2018 die Arbeiten beginnen, als Bauzeit wird mit einem Jahr kalkuliert.

Als Grundlage für die Planung diente das sogenannte Raumbuch für das Gerätehaus der Stadt Preetz, das Feuerwehrvorstand, Verwaltung und Stadtvertreter überarbeitet und für die Eutiner Belange angepasst haben. So soll das neue Feuerwehrhaus 14 Stellplätze für Fahrzeuge und Anhänger haben.

Als gesamter Flächenbedarf werden gut 12 000 Quadratmeter kalkuliert, auf denen Feuerwehrhaus sowie eine Übungsfläche, 120 Stellplätze für Pkw und Grünflächen Platz finden sollen. Wie am Priwall soll auch das neue Feuerwehrhaus bewohnt sein: Mindestens eine 90 Quadratmeter große Wohnung soll der Planer berücksichtigen: „Architektenfreiheit, je mehr Wohnungen, umso besser“ lautet eine Bemerkung im Raumbuch-Entwurf.

In der Verwaltungsvorlage steht zu den erwarteten Kosten: Eine Summe von 500 000 Euro wird für 2017 vorgeschlagen, 7,5 Millionen Euro für das Jahr 2018.

Vor ziemlich genau zwei Jahren hatte eine Kostenkalkulation von gut sieben Millionen Euro den Bauausschuss aus dem Tritt und die Arbeit an dem Projekt zum Erliegen gebracht, obwohl alle Fraktionen ihren Willen bekundet hatten, noch 2015 die Verwirklichung voranzutreiben. „Wenn das bis 2017 liegen bleibt, wäre das fatal,“ hatte der CDU-Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl festgestellt und dafür im Bauausschuss Zustimmung erfahren.

Es ist trotzdem so gekommen. Selbst die pessimistische Vorhersage des Gemeindewehrführers Heino Kreutzfeldt war damals noch zu optimitisch: „Mit dem Spaten, mit dem die letzte Blumenzwiebel der Landesgartenschau ausgegraben wird, wird wahrscheinlich auch der Grundstein für das Feuerwehrhaus gelegt.“

Immerhin: Der Bebauungsplan 115 als Grundlage für das Feuerwehrhaus ist seit Juni 2013 gültig. Dessen Vorgaben seien sehr großzügig, begrenzt sei allein die Gebäudehöhe auf zehn Meter, heißt es in der Vorlage. Eine „umfassende Untersuchung“ des Abwassernetzes in diesem Jahr habe aber ergeben, dass auf dem Gelände eine neue Pumpstation gebaut werden müsste. Dafür sei eine Änderung des Bebauungsplanes erforderlich: „Dieses Änderungsverfahren ist für 2017 anvisiert.“.

von Achim Krauskopf

erstellt am 05.Jan.2017 | 00:43 Uhr