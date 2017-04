Neuer Schliff für Eutiner Festspiele

vergrößern 1 von 1 Foto: emde 1 von 1

Der Dirigent und Komponist Leo Siberski (Foto) greift symbolisch zum Trennschleifer: Bei der Sonderveranstaltung „Die Wolfsschlucht“ der Eutiner Festspiele will er den Kern der Weber-Oper „Der Freischütz“ herausarbeiten. „Ich muss den Freischütz nicht vor der Versenkung verwahren, sondern ich muss und möchte ihn an ein neues Publikum bringen, dieses große Stück der Musikliteratur“, sagte Siberski gestern. Die Uraufführung ist am 12. August, 20 Uhr, geplant. Um junges Publikum besonders anzusprechen, bieten die Festspiele für Eutiner Schüler drei Karten zum Preis von zwei an. Seite 3



von Constanze Emde

erstellt am 12.Apr.2017 | 00:14 Uhr