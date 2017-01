„Navigation war nie einfach“

1 von 1 1 von 1

Es hätte besser laufen können für Giniel de Villiers und Dirk von Zitzewitz in der ersten Woche der Rallye Dakar 2017. Aber auch wahrlich schlechter. Große Favoriten sind bereits ausgeschieden, der Südafrikaner de Villiers und sein Co-Pilot Dirk von Zitzewitz aus Langenhagen am Bungsberg sind auf dem achten Platz und weiter im Rennen. Dirk von Zitzewitz schildert im Kurzinterview die Schwierigkeiten mit der Navigation.

Ostholsteiner Anzeiger: Jeder der Favoriten hat sich bei der Rallye Dakar 2017 verfahren – mit großen und weniger großen Auswirkungen. Was macht die Navigation so schwierig, dass die erfahrensten und besten Navigatoren wie Jean-Paul Cottret, Michel Périn, Lucas Cruz, viele andere und natürlich auch Sie selbst insgesamt so häufig auf der falschen Fährte sind?

Dirk von Zitzewitz: Erst einmal ist die Navigation an sich schon hier und da von Natur aus richtig knifflig. Dazu kommt, dass das Roadbook an vielen Stellen sehr unpräzise oder schlichtweg falsch ist. In diesen Fällen muss man das Glück der Tüchtigen haben – etwa von Verfahrern der Vorderleute profitieren, die einem entgegenkommen. Oder: Was Etappensiegern auch schon passiert ist: So dermaßen falsch navigieren, dass man mit Glück wieder auf die richtige Route kommt. Das alles erklärt am Ende auch, warum alle Top-Duos mit den neuen Navigationsregeln kämpfen.“

Sie haben enorm an Boden verloren. Technische Schwierigkeiten, etwas Pech und auch hier und da nach dem Weg suchen. Wenn man fair kalkuliert, gehen etwa 30 Minuten Eures Rückstands auf das Thema Navigation zurück. Welche Chancen sehen Sie, in der zweiten Woche navigatorisch Boden gut zu machen?

Ich denke, dass es mit den genannten Voraussetzungen möglich ist, viel Zeit gutzumachen. Wenn wir den richtigen Riecher haben und vielleicht erstmals auch das Glück der Tüchtigen, das man dieses Jahr braucht – dann können wir auch viel gutmachen. Versprechen kann man das nicht. Versuchen werden wir es definitiv. Und eines ist klar: Der Toyota Hilux läuft richtig gut. Damit ist das Podium aus eigener Kraft möglich.

Auf jeder Etappe gab es bisher große Dramen für ausnahmslos alle Top-Teams. Das macht diese Frage hier besonders interessant: Wie geht die Rallye Dakar 2017 für Giniel de Villiers und Dirk von Zitzewitz aus?

Dafür braucht man in der Tat eine Glaskugel. Ein Gefühl oder eine Intuition haben ich keine. Von Top bis Flop ist alles möglich. Das gute ist: In der zweiten ‚Dakar‘-Woche kann es eigentlich nur noch besser werden.

Nach einigen Jahren mit eher mittelschweren Routen – ist die „Dakar“ jetzt wieder ganz die alte?

Die Navigation war noch nie einfach, drei, vier anspruchsvolle Etappen für Navigatoren waren immer dabei. Wenn das Roadbook, unser Handwerkszeug, das vom Veranstalter ausgegeben wird, nicht gut genug ist, ist vieles der Willkür überlassen. Grundsätzlich begrüße ich es aber, dass die Navigation schwieriger geworden ist.

Woraus ziehen Sie Ihre Motivation für die zweite Woche?

Ganz klar, die enorme Begeisterung für die ‚Dakar‘ hier in Bolivien. Es ist faszinierend und beeindruckend, wie viele Fans hier die Prüfungen und Verbindungsetappen säumen. Auf dem Weg nach La Paz waren die letzten 30 Kilometer voll von Zuschauern. Die ganze Stadt scheint für uns Teilnehmer auf den Beinen zu sein. Daraus schöpfen wir eine Menge Energie.

von Harald Klipp

erstellt am 09.Jan.2017 | 21:52 Uhr