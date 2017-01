Sturm „Axel“ in SH : Nach Ostsee-Sturmflut befürchtet Heiligenhafen Millionenschaden

1 von 1 Foto: Arne Jappe/ Thomas Nyfeler 1 von 1

Heiligenhafen | Nach der schwersten Ostsee-Sturmflut seit 2006 ist die Gesamthöhe der Schäden an den Küstenschutzanlagen des Landes in Schleswig-Holstein noch ungewiss. Bisher seien außer erheblichen Schäden am Regionaldeich Wallnau auf der Insel Fehmarn nur kleinere Schäden bekanntgeworden, sagte ein Sprecher des Umweltministeriums am Freitag.

Die stärkste Sturmflut an Deutschlands Ostseeküsten seit 2006 hat in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern zu Überschwemmungen und Schäden geführt.

Im besonders stark getroffenen Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) befürchtet Bürgermeister Heiko Müller für seine Stadt mittlerweile Schäden von bis zu 1,5 Millionen Euro. Viele Geschäftsleute hatten die Sturmnacht in ihren Geschäften am Hafen verbracht, da sie sich große Sorgen machten. Eigene Flutschutzkonstruktionen aus einem riesigen Schlauch schützten mehrere Geschäfte an der Promenade. In „Ortmühle“ bei Heiligenhafen überflutete die Sturmflut Grundstücke und Straßenzüge.

Das Hochwasser hatte unter anderem viel Strandsand abgetragen, der erst im vergangenen Jahr mit großem Aufwand aufgespült worden war.

