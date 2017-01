Eutin : Mut und Fairness gewünscht

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Die Höhepunkte des vergangenen Jahres dominierten die Reden zum Neujahrsempfang der Stadt Eutin, die gemeinsam mit dem Aufklärungsbataillon 6 „Holstein“ gut 600 Gäste geladen hatte. Etwas mehr als die Hälfte waren gestern Mittag in die „Historische Reithalle“ gekommen – von den Landtagsabgeordneten Regina Poersch und Ingo Gädechens über die Altbürgermeister Klaus-Dieter Schulz und Gernot Grimm sowie die Chefs der städtischen Tochtergesellschaften und zahlreiche andere Vertreter aus Politik, Kultur, Feuerwehr, Polizei, Schützengilde und Kirche. Kurz: Menschen, für und aus Eutin.

Als solche wussten die meisten, dass Eutin im vergangenen Jahr einen großen Schritt nach vorn gemacht hat: Ob Stadtsanierung, Landesgartenschau oder Breitbandausbau. „Wir haben gezeigt, wie es geht und worauf wir aufbauen können“, sagte Carsten Behnk. Doch gleichzeitig räumte der Bürgermeister ein, dass sowohl dem Landesgeburtstag als auch der Landesgartenschau mehr Besucher besser gestanden hätten und führte das auf ein mangelndes überregionales Marketing zurück. Der Erfolg der Landesgartenschau werde sich in fünf bis sieben Jahren zeigen, doch schon jetzt könne er gesteigertes Interesse an Eutin messen. Sechs Grundstücke im Industriegebiet seien verkauft, Ausbauflächen immer noch vorhanden. Mit einer Neuheit konnte Behnk die Anwesenden überraschen: „Das Landesamt für Denkmalpflege hat die Showküche für weitere zwei Jahre genehmigt.“ Die Projektentwicklung dazu sei in Vorbereitung.

Die Aufbruchstimmung durch die Landesgartenschau müsse nun transferiert werden, so Behnk, denn Eutin habe viel vor: Neubau des Feuerwehrgerätehauses, Sanierung des Bahnhofes und ZOB sowie der historischen Reithalle, Ansiedlung eines Hotels und einer Jugendherberge.

Zum Ende seiner Rede wurde Behnk deutlich: „Aus Respekt vor dem Architekten Udo Stücker wäre ich auch gern für den Erhalt des Haus des Gastes. Aber es gab nie ein tragfähiges Konzept für das Gebäude, das zukunftsfähig ist. Es ist die beste Lage Eutins.“ Sein Appell an die Bürger mit Blick auf den anstehenden Bürgerentscheid: „Treffen Sie im Interesse der jungen Generation und Eutins die richtige Entscheidung. Die 2,84 Millionen Euro brauchen wir an anderer Stelle dringender.“ Dafür, und für sein erneutes Favorisieren des 7. Mai für die Landtagswahl und den Entscheid, erntete er Applaus. Das Verwaltungsoberhaupt begründete dies nicht nur mit dem erhöhten Personalaufwand und Kosten, sondern auch mit der größeren Wahlbeteiligung (bei einer Landtagswahl rund 60 Prozent, Entscheid rund 30 Prozent, wir berichteten) und der größeren Legitimation.

An die Initiatoren der zweiten Bürgerinitiative zum Erhalt der historischen Innenstadt richtete er ähnlich deutliche Worte: „Ein Stopp der Sanierung hätte fatale Folgen für Eutin. Die Zukunft der Innenstadt steht auf dem Spiel und bisher erkenne ich in dem Bürgerbegehren nur kurzfristige, wirtschaftliche Einzelinteressen, die dem Gemeinwohl Eutins gegenüberstehen.“ Die Stadt nehme die Sorgen und Ängste ernst, deshalb entwickle sie seit Jahren zukunftsfähige Konzepte und mache diese Sanierung, so Behnk. Er wünsche sich für 2017 weise und mutige politische Entscheidungen sowie einen fairen, demokratischen Umgang in der Stadt.

Oberstleutnant Alexander Radü, Chef des Eutiner Aufklärungsbatallions, äußerte große Dankbarkeit: „Es ist wirklich etwas besonderes, als Bundeswehr so integriert zu sein an einem Standort, wie das hier in Eutin ist.“ Dies mache ihn stolz und wehmütig zugleich. „Die für Soldaten so wichtige Frage, ‚Wie geht es euch?‘, wird hier wirklich ernst genommen“, freute sich Radü. Seine gute Nachricht: Bis auf zwölf Soldaten, die derzeit noch im Kosovo sind, seien alle anderen wieder „heil an Körper und Seele“ nach Hause gekehrt.

