Muss die Stadtsanierung sein?

„Wir halten an unseren Beschlüssen fest.“ So lautet das Statement der Eutiner CDU nach dem Neujahrsfrühstück im Markt 17. Dies soll aber mitnichten bedeuten, dass die CDU nicht gesprächsbereit ist. „Natürlich sind wir das. Aber wir drehen unser Fähnlein nicht im Wind. Die wichtigen Themen für Eutin – wie die Stadtsanierung – sind schon vor Jahren mit dem Integrierten Stadtentwicklungskonzept auf den Weg gebracht. Wir sind jetzt für die Umsetzung da und das man dafür mal abgewatscht wird, war klar“, betont der Fraktionsvorsitzende Matthias Rachfahl. Die geforderte „Denkpause“ seitens der Wirtschaftsvereinigung (WVE) verwunderte am Jahresende die CDU-Mitglieder doch sehr.

Zur Erinnerung: Brauhaus-Chef Marcus Gutzeit, selbst Vorstandsmitglied der Wirtschaftsvereinigung, rief gemeinsam mit Alexander Scholz und Thorben Junge eine Bürgerinitiative (BI) ins Leben, deren Ziel es ist, die Stadtsanierung, die eigentlich ab Mai in der Peterstraße fortgesetzt werden soll, zu stoppen. Hans-Wilhelm Hagen, designierter WVE-Vorsitzender, wollte zwar nicht die gesamte WVE-Mannschaft hinter der BI wissen, sprach aber von „akzeptieren“ und „gewähren lassen“. Zusätzlich versuchte Hagen Kraft seines neuen Amtes mit einem Schreiben an die Staatskanzlei in Kiel zu erreichen, dass Eutin trotz gewünschter WVE-Denkpause keine Sanktionen oder Rückzahlforderungen der Fördergelder zu befürchten hat (wir berichteten). Noch ist kein Bürgerbegehren eingereicht, das Ansinnen allein genüge jedoch, um sich zu fragen: Was will die WVE eigentlich? Rachfahl: „Wir wollen die Stadtsanierung. Wir waren immer für den Dialog und finden es immens wichtig, alle Beteiligten im Rahmen der Umsetzung zu hören. Doch was meint die WVE, wenn sie von ‚Denkpause‘ spricht? Dass sie am Ende die Sanierung gar nicht will?“

Olaf Schmidt wurde noch deutlicher: „Gutzeit wusste doch seit Jahren, was auf ihn und die anderen zu kommt. Er ist einer der wenigen, die von der LGS richtig profitiert haben. Seine Frau, der das Geschäft ja eigentlich gehört, sprach davon, dass sie, wenn die Umsatzzahlen über Jahre durch die Sanierung zurückgehen, auch alles verkaufen und Eutin den Rücken kehren können. Die denken nicht nachhaltig. Das sieht aus wie ein Abgreifen, pures Eigeninteresse.“

Aus Gesprächen mit anderen Kaufleuten wissen die CDU-Mitglieder: Einigkeit unter den WVE-Mitgliedern gibt es schon lange nicht mehr, viele seien auf die Sanierung vorbereitet und erkennen deren Notwendigkeit an. Dass mit der WVE gut zusammen gearbeitet werden könne, habe das Ergebnis des Verkehrskonzeptes gezeigt. „Das ist in Zusammenarbeit mit Politik und Stadt entstanden“, betont Rachfahl. Die wichtigste Frage sei: „Wie kompromissbereit ist die WVE und will sie die Veränderung überhaupt?“ Sascha Clasen: „Die Beschlüsse wurden vor Jahren gefällt auch mit Beteiligung damaliger WVE-Mitglieder. Und jetzt, kurz bevor es losgehen soll, wird die WVE wach.“ Gegen Mitdiskutieren – so wie andere Fraktionen – außerhalb der Ausschüsse habe sich die CDU bewusst entschieden. „Dass das kontraproduktiv ist, sieht man jetzt ja“, so Rachfahl.

Am Ende komme es bei den notwendigen Beschlüssen auf die Mehrheiten an, die mit den Grünen, die auch den Fortschritt wollen, möglich sei. Aber in der SPD sehe Rachfahl derzeit keinen verlässlichen Partner, „die funktioniert nur noch in Gruppen“ und die FDP sei nun zwar mit dem zurückgenommen Antrag für einen Sanierungsstopp „auf den Pfad der Tugend zurückgekehrt, aber wer weiß, wie lange das so bleibt“, so Rachfahl.

Heiko Godow hob das Ziel der Stadtsanierung hervor: „Es geht doch immer wieder darum, die Aufenthaltsqualität zu steigern. Wie haben wir alle über die Stadtbucht diskutiert. Jetzt ist da immer etwas los und uns muss es jetzt darum gehen, den Platz dort zu entwickeln.“ Dabei gehe es längst nicht um die Frage Hotel oder Haus des Gastes, wie es von anderen gern in einen Topf geschmissen werde. Rachfahl: „Wir wollen den Standort entwickeln, der Platz muss bespielt werden, der braucht Aufenthaltscharakter.“ Am Abrissbeschluss halte die CDU fest, betonte aber gleichzeitig dass Alternative für sie keine Wohnungen an der Stelle bedeuten, sondern eine gastronomische, öffentliche Nutzung. „Wir arbeiten an Entwürfen“, so Rachfahl. Diese sollen zeitnah vorgestellt werden. Der Termin für den Bürgerentscheid zum Haus des Gastes soll in der Stadtvertretersitzung am 22. Februar abgestimmt werden. Rachfahl: „Ich erwarte, dass die BI dem 7. Mai zustimmt, um eine echte Mehrheit und große Wahlbeteiligung zu haben.“

Auch in puncto Dreifeldhalle am Alten Güterbahnhof will die CDU an den getroffenen Beschlüssen festhalten. „Der Standort ist nicht der hundertprozentig optimale, aber er ist jetzt und zum Zeitpunkt der Beschlüsse der bestmögliche für die Sporthalle.“ Dass auch die Sporthalle am Standort Kleiner See „am Tropf“ hänge und sanierungsbedürftig ist, sei klar. Allerdings seien die Wege dorthin nicht kürzer, und die Parkplatzsituation für Schul- und Vereinssport gar nicht zu realisieren. Fazit von Heiko Godow: „Man muss Dinge auch einfach mal aushalten.“

von Constanze Emde

erstellt am 07.Jan.2017 | 00:51 Uhr