Musik trifft Melancholie – Kulturbund-Konzert begeisterte

„Chanson meets Jazz“, das macht neugierig und erwartungsvoll. Der Titel hielt, was er versprach. Am Freitag gab es im „Binchen“ in Eutin ein Konzert als Dank an die Mitglieder und Abonnenten anlässlich der Verleihung des Kulturpreises der Stadt Eutin für den Kulturbund, der unter anderem „Binchen“-Betreiber ist.

Eingeladen hatte der Kulturbund den Marktoberdorfer (Allgäu) Stefan Edelmann und seine Band. Die Verbindungen von Marktoberdorf und Eutin sind vielfältig. Carl Maria von Webers Mutter war gebürtige Markoberdörferin, Stefan Edelmanns Frau ist Eutinerin und der „Swingende Freischütz“ wird hier wie dort immer wieder aufgeführt, wodurch vor zwei Jahren dort im Allgäu der Kontakt zu Wolfgang Griep, Schriftführer des Kulturbundes und Sprecher des „Swingenden Freischütz“, entstanden war.

Stefan Edelmann und seine Band, Regina Domes (Akkordeon, Querflöte und Geige), Florian Mayer (Klarinette und Saxophon), Thomas Härtel (Kontrabass) und Robert Schillhansl (Gitarre) begeisterten mit Chansons von Georges Brassens, Charles Trenet und Serge Gainsbourg ihr Publikum im nahezu ausverkauften Haus. Vor jedem Lied erläuterte Stefan Edelmann kurz und humorig dessen Inhalt für all die, deren Französischkenntnisse einem Chansontext nicht gewachsen sind. Die Melancholie, die französischen Chansons so eigen ist, zog sich vom Erwachen der Stadt „Paris“ über kleine „Nichtse“ („...es ist besser an nichts zu denken als nichts zu denken...“) bis hin zu den verschiedenen Möglichkeiten, vergangener Liebe wehmütig hinterherzuschauen, selten ganz ohne ein Augenzwinkern, manchmal beinahe heiter, musikalisch immer wunderbar präsentiert.

Stefan Edelmann, im Hauptberuf Englisch- und Französischlehrer, schon seit seiner Jugend von Frankreich, der Sprache und seinen Chansons fasziniert, arrangiert die Texte der renommierten Chansonniers musikalisch neu mit jazzigen Elementen, wodurch den Instrumenten eine neue Rolle zukommt. Während er mit kraftvoller Stimme sang, begleitete ihn seine Band, jeder von ihnen studierter Musiker, mit sichtbarer Freude oder spielte so hinreißende Soli, dass die Zuhörer spontan mitten im Stück applaudierten. Und so ließen sie die Fünf auch nicht ohne mehrere Zugaben gehen und bedankten sich nach dem Konzert zum Teil persönlich für den schönen Abend.

Das ist natürlich leichter möglich in einem Rahmen, wie ihn das „Binchen“ schafft. Und darum ist zu hoffen, dass die in der Einführungsrede von Matthias Schiffer, erster Vorsitzender des Kulturbundes, geäußerte Sorge, dass es an Nachwuchspublikum fehle, unbegründet ist.







von Constanze Emde

erstellt am 09.Jan.2017 | 00:04 Uhr

