Michael Schanze wird 70

Ein Mikrofon mit Sternenstaub und ein Moderator, der seinen jungen Gästen in Sachen Lausbuben-Charme in nichts nachsteht: Das war die Fernsehsendung „Kinderquatsch mit Michael“, die von 1991 bis 2003 im Hansa-Park aufgezeichnet wurde. Morgen feiert Moderator Michael Schanze seinen 70. Geburtstag.

„Michael ist auf eine unnachahmliche, nette, unaufgeregte und einfühlsame Weise auf die Kinder eingegangen“, erinnert sich Hansa-Park-Geschäftsführer Andreas Leicht zurück. Michael Schanze und der Südwestdeutsche Rundfunk (SWR) seien ein fester Bestandteil der Sommersaison des Freizeitparks in Sierksdorf gewesen. „Es war immer ein Hallo unter Freunden, wenn das Team angereist ist“, sagt Leicht.

In den Sommermonaten zeichnete der SWR bis zu 24 Folgen „Kinderquatsch mit Michael“ im Showtheater des Hansa-Parks auf. Untergebracht waren die etwa 100 Mitarbeiter des SWR, der Produktions- und der Castingfirma im „Maritim“ in Timmendorfer Strand. „Manchmal ist Michael mit dem Rad hergekommen“, weiß Andreas Leicht noch. „Dann musste er hier erstmal eine Dusche nehmen und konnte dann in die Maske.“ Aber auch ein besonders heißer Sommer forderte den Beteiligten einiges ab: „Es war ein heißer Juni und im Showtheater unter den Scheinwerfern war es so warm, dass Michael alle fünf Minuten in die Maske musste. Ihm lief das Wasser damals in Strömen“, lacht Leicht.

Am Anfang jeder Show, erinnert sich Andreas Leicht zurück, habe Moderator Michael Schanze stets für positive Stimmung im Publikum gesorgt: „Er kam rein und hat die Leute begrüßt.“ Ein Scherz habe die Stimmung in den Zuschauerreihen aufgelockert. „Er zeigte auf die Mikrofone, die über den Leuten hingen, und sagte: ,Das sind keine Mikros. Wenn ihr nicht laut genug klatscht, kommt da gelber Glibber raus.‘“

Dabei stand für den Moderator immer nur eines im Mittelpunkt, sagt Andreas Leicht: „Die Kinder. Es ging ihm nur um sie.“ Der Vater von zwei Söhnen sei in jeder Situation einfühlsam auf seine jungen Gäste eingegangen, erzählt Leicht: „Er hat mit ihnen geredet wie ein Papa. Er hat ihnen die Angst genommen.“ Schanze habe die Kinder nie vorgeführt, sondern sich auf sie eingestellt. Die Gespräche zwischen dem Moderator und den Mini-Sängern folgten keinem Drehbuch, beteuert Andreas Leicht. „Michael hat das Kind den Dialog bestimmen lassen.“ Heute sei Fernsehen gnadenloser, findet der Hansa-Park-Geschäftsführer. „Es geht nur um Einschaltquoten und Effekte.“ Und wie war es für einen Vollblut-Bayern an der Ostsee, so weit weg von der Heimat? „Es hat Michael gut gefallen hier, die Weite, die Luft, die Rapsfelder im Mai und Juni. Und natürlich der weißblaue Himmel.“

Der SWR stellte „Kinderquatsch mit Michael“ 2003 ein. Michael Schanze bekommt von Andreas Leicht aber noch immer jedes Jahr eine Weihnachtskarte. Zu seinem 70. Geburtstag morgen wünscht ihm der 54-Jährige, „dass er seine Unbeschwertheit, seinen Charme und seine bayerische Lausbubenart behält. Und natürlich Gesundheit.“

In der Sendung „Kinderquatsch mit Michael“ waren die Gäste Vier- bis Sechsjährige, die zu Klavierbegleitung ein Lied sangen. Der SWR produzierte mehr als 150 Sendungen im Hansa-Park – zwei Folgen pro Tag. Dabei gaben sich prominente Gäste wie Nena, André Rieu und Melanie Thornton die Klinke in die Hand.

von Andrea Lange

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:35 Uhr