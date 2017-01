Mehr als markige Sprüche: Kubicki kritisiert Landesregierung scharf

1 von 1 Foto: Gätchens 1 von 1

Hauptredner und Stargast auf dem diesjährigen traditionellen Dreikönigstreffen mit abschließendem Grünkohlessen der FDP Ostholstein war Wolfgang Kubicki, Vizechef der FDP.

Bevor dieser am Freitagabend an das Rednerpult trat, begrüßte zunächst der Kreistagsfraktionsvorsitzende Manfred Breiter die zahlreich erschienenen Gäste im Timmendorfer Grand Hotel Seeschlösschen. Nach einem Grußwort des Landrates Reinhard Sager (CDU) stellten die Landtagskandidaten Sebastian Kraatz und Jörg Hansen ihre politischen Agenden für die Wahl im Mai 2017 vor.

Kubicki, dem sein anstrengendes Tagesprogramm ins Gesicht geschrieben stand – er kam direkt vom Dreikönigstreffen der Bundes-FDP in Stuttgart – ließ aller Strapazen zum Trotz keinerlei Zweifel an seiner Kampfeslust aufkommen. Mit gezielten Verbalattacken auf die derzeitige rot-grüne Landesregierung stellte er immer wieder sein Talent für fast kabarettreife Sprüche unter Beweis, mit denen er den vermeintlichen oder tatsächlichen Irrsinn in der politischen Landschaft genüsslich ausmalte. Den SPD-Landesvorsitzenden Ralf Stegner bezeichnete er als „fleischgewordene Fröhlichkeit“ und warf ihm aufgrund seiner Flüchtlingspolitik vor, ein potenzielles Sicherheitsrisiko zu sein.

Insgesamt bescheinigte er der rot-grünen Koalition, dringend notwendige Investitionen nicht zu tätigen oder zu verzögern. Schleswig-Holstein sei in vielen Belangen ein Schlusslicht unter den Bundesländern – sowohl im Hinblick auf das Wirtschaftswachstum, im Straßenbau wie auch in der Bildungs- und Schulpolitik. Unverständlich sei auch, warum ein Großprojekt wie die Fehmarnbeltquerung in Dänemark zügig umgesetzt, hierzulande aber durch ein fehlendes Gutachten über Schweinswalpopulationen verzögert werde.

Der Freigabe von Drogen erteilte Kubicki eine Absage, ebenso wie der Datensammelei und maßloser Videoüberwachung sowie dauernder Gesetzesverschärfungen. „Menschen statt Kameras“ lautete sein Credo: All diese Daten müssten schließlich ausgewertet werden, wozu man Personal benötige. Um eine Verbesserung der Sicherheitslage zu erreichen, benötige man mehr Polizisten und eine konsequente Anwendung der bestehenden Gesetze. Zum Grünkohl blieb Kubicki nicht, zu lang sei der Tag gewesen.