Mehr als Lob

Bei seiner Rede zum Neujahrsempfang hat Bürgermeister Carsten Behnk deutlich mehr Themen zur Verfügung als den Dank an die Ehefrau und das Wahlhelferteam. Er könnte dem Vorstand der Wirtschaftsvereinigung sagen, was er davon hält, dass ein Teil des Vorstandes mit ihm überlegt,

wie die Bauarbeiten am schonendsten laufen können, während der andere per Bürgerinitiative versucht, alles zu stoppen. Er könnte sagen, was er davon hält, dass in Eutin die Eigeninteressen für viele über dem Gemeinwohl stehen. Er könnte sagen, wie er vor hat, ein Wir-packen-und-brauchen-das-Gefühl entstehen zu lassen. Hoffentlich macht er es auch. Ein Käpt’n Eu mit Bauhelm wird dafür nicht reichen.









von Constanze Emde

erstellt am 06.Jan.2017 | 15:42 Uhr