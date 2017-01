Mehr als acht Jahre Haft für Überfälle auf Geschäfte

Rund ein Jahr nach Raubüberfällen auf Lebensmittelmärkte in Schleswig-Holstein hat das Kieler Landgericht einen 27 Jahre alten Angeklagten zu acht Jahren und drei Monaten Haft verurteilt. Die Richter sprachen ihn Dienstag des erpresserischen Menschenraubs und der Verabredung zum Verbrechen schuldig. Seinen 22-jährigen Mittäter schickte das Gericht wegen Beihilfe und Verabredung zum Verbrechen für drei Jahre und neun Monate ins Gefängnis.

Laut Urteil überfielen bis zu vier Männer an Weihnachten 2015 den stellvertretenden Leiter eines Lebensmittelmarktes in Schwarzenbek (Kreis Herzogtum Lauenburg). Um an den Tresor der Filiale zu gelangen, rissen sie den vor dem Fernseher eingeschlafenen Mann hoch.

Unter Drohnung mit einer Pistole und einem Messer verschleppten sie dann das geschockte Opfer in die wenige Kilometer entfernte Filiale. Dort zwangen sie ihn demnach unter Todesdrohungen, die Alarmanlage auszuschalten und den Tresor zu öffnen. Die Beute: rund 60 000 Euro.

Das Opfer leide noch heute psychisch an den Folgen des brutalen Überfalls, sagte Oberstaatsanwalt Alexander Ostrowski. Der Mann zog demnach erst wenige Tage vor dem Urteil in sein Haus zurück. Die Angeklagten müssen ihm 7500 Euro Schmerzensgeld zahlen. Welchen Tatbeitrag der 22-Jährige in diesem Fall leistete, blieb laut Urteil offen. Bis zu zwei Tatbeteiligte blieben unbekannt.

Ein weiterer geplanter Überfall auf eine Filiale in Wrist (Kreis Steinburg) im Februar 2016 scheiterte laut Urteil. Die Angeklagten entdeckten vor dem Gebäude einen Beamten eines Spezialeinsatzkommandos der Polizei, die die Männer schon länger im Visier hatte. Sie flohen und wurden schließlich in Bordesholm gefasst.

Weil der 27-Jährige bei der halsbrecherischen Fahrt mit Tempo 180 durch Neumünster raste, über einen Bürgersteig fuhr und rote Ampeln missachtete, wurde er auch wegen vorsätzlicher Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt. Zwei Passanten hatten sich mit Sprüngen zur Seite retten müssen. Vom Vorwurf, Mitte Dezember 2015 auch eine Lebensmittelmarkt-Filiale in Stelle (Kreis Harburg) überfallen zu haben, sprach die Kammer die Angeklagten frei. Die Verteidiger hatten in zwei Fällen Freispruch verlangt. Sie sahen nur den geplanten Raubüberfall in Wrist als erwiesen an. Dafür forderten sie eine Bewährungsstrafe. Der Staatsanwalt hatte neun und fünfeinhalb Jahre gefordert.

Er gab sich nach dem Urteil dennoch zufrieden. Der Richterspruch sei „gut begründet und vertretbar“. Die Verteidigung dürfte Revision gegen das Urteil erwägen.

