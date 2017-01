Malenter Schwimmtrio mit vielen persönlichen Bestzeiten

Drei Nachwuchsschwimmer des TSV Malente hatten beim „Targo-Cup“ in Lübeck einen langen – und erfolgreichen – Tag. Sie machten sich um 7.30 Uhr auf den Weg und waren um 19.30 Uhr wieder in Malente. Dazwischen lagen zwölf Stunden voller spannender Rennen und persönlicher Bestzeiten. In Lübeck waren 328 Athleten aus 21 Vereinen am Start.

Das Trio ging elfmal an den Start und stellte dabei neun persönliche Bestleistungen auf. Ella Liepe schwamm über 100 Meter Rücken in 1:26,93 Minuten auf den 26. Platz, erreichte über 50 m Freistil in 33,71 Sekunden Platz 16, über 100 m Freistil in 1:17,20 Minuten den 26. Platz und über 50 m Schmetterling in 38,63 den zehnten Rang. Lara Kalka wurde in 100 m Rücken in 1:59,55 Minuten Zehnte, gewann über 200 m Freistil in 3:17,08 Minuten und wurde über 200 m Lagen in 3:51,06 Minuten Sechste. Im Freistil und in den Lagen erzielte sie ihre Bestzeit.

Der jüngste Malenter, Patrick Rutz, schwamm über 200 m Brust in 3:55,38 Minuten auf den zweiten Platz, 200 m Freistil in 3:35,27 Minuten auf den Siebten, in 200 m Lagen in 3:55,22 Minuten auf den neunten und 200 m Rücken in 3:37,76 Minuten auf den dritten Platz. Auch er erzielte einige Bestzeiten.

von Harald Klipp

erstellt am 27.Jan.2017 | 21:53 Uhr

