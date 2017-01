Malente verdient objektiven Blick

1 von 1 Foto: Emde 1 von 1

Ein bisschen Rückblick, ein bisschen Ausblick und echte Emotionen – das bot Malentes Bürgermeisterin Tanja Rönck bei ihrer ersten Rede zum Neujahrsempfang am Samstag. Unter den rund 200 Gästen waren neben Plöns neuem Bürgermeister Lars Winter (SPD) auch die Landtagsabgeordneten Regina Poersch (SPD) und Peter Sönnichsen (CDU) und die Bundestagsabgeordnete Bettina Hagedorn (SPD).

Röncks erste Worte galten ihrem bis dahin noch nicht erwähntem Vorgänger Michael Koch: „Ich hoffe Sie genießen den ersten Empfang nach 20 Jahren, bei dem Sie nicht selbst reden müssen .“ Denn das Erreichte bis zu ihrer Wahl im Juni nannte Rönck gleich mit: „Das Wichtigste gleich zu Beginn des Jahres war die Übertragung der Aufgabe ‚Aufbau und Ausbau einer Breitbandnetzinfrastruktur‘ auf den Zweckverband Ostholstein.“ Voraussichtlich im März soll die Entscheidung für einen der zahlreichen Bewerber erfolgen, Fördermittel seien gestellt. Sie erwähnte die Bürgermeisterwahl im ersten Halbjahr, Kochs „besonderen Abschied“ am 19. Juni, bei dem „eine Äre zu Ende ging“, die Eröffnung des Bürgerbüros nur einen Tag später und den Sitzungsmarathon in den verschiedensten Gremien insbesondere zum Jahresende „verbunden mit dem Dank an alle, die daran mitgewirkt haben“. Ihre Hoffnung nach der letzten Sitzung mit mehr als 30 Tagesordnungspunkten äußert sie mit einem Schmunzeln: „Einen etwas ruhigeren Start im neuen Jahr.“

Dass das große Thema Flüchtlinge und deren Integration in das Gemeindeleben „nahezu lautlos vonstatten geht“, schreibt sie den zahlreichen Ehrenamtlern, der vorausschauenden Immobilienwirtschaft, engagierten Mitarbeitern der Verwaltung, Vereinen und Verbänden zu, „die alle eine so tolle Arbeit geleistet haben. Ohne all diese Personen war und ist Integration nicht möglich – Dank Ihnen allen von Herzen!“ Röncks Dank galt auch den Aktiven der Feuerwehr: „Danke, dass Sie da sind, wenn wir Sie brauchen 24 Stunden, sieben Tage die Woche, zwölf Monate im Jahr – Danke! Passen Sie gut auf sich auf und kommen Sie immer heil aus Ihren Einsätzen zurück!“ Besonders am Vorabend habe es sie wieder einmal mit Stolz erfüllt, auch Chefin der Feuerwehr zu sein (siehe Seite 4).

Und was erwartet Malente 2017? Der Bürgerbus „Der lütte Lenter“ startet heute in den Dienst, um dank langem ehrenamtlichen Engagement und durch die Zusammenarbeit mit Gemeinde und Kreis Lücken im Mobilitätsnetz zwischen Malente und den Dörfern zu schließen. Der Aldi-Markt verzögere sich, Rönck rechne aber in diesem Jahr mit Baubeginn. Auch der Bahnhof, mit dessen Eigentümern sie kürzlich sprach, gebe ihr in Sachen Bauprojekte Grund zur Hoffnung: „Ich bin sehr zuversichtlich, das er traurige Zustand nur noch eine Frage der Zeit ist.“ Innen seien bereits Fortschritte der Sanierung zu erkennen. Und: „Ich habe Bilder eines Bahnhofs gesehen, den die Eigentümer derzeit noch fertig machen. Wenn es so auch in Malente wird, dann wird das schnuckelig.“ Größere Baustellen seien da die Überlegungen in Sachen Tourismus, die auf die Gemeinde nach der GLC-Kündigung zukommen oder das neue Schulzentrum, das Malente gut stehen würde, um den Anfordeurngen der Zukunft gewachsen zu sein und gleichzeitig junge Familien an den Standort zu locken. Rönck: „Jeder Euro, den wir dafür ausgeben, wird sich für uns auszahlen.“ Auch wenn sie wisse, dass drei Millionen Euro Kreditbedarf bei einem Etat von 18 Millionen Euro nicht wenig sei.„Mit einem weiteren Aufschieben der Maßnahme verlagern wir die Probleme nur. Apropos Finanzen: Rönck forderte mehr Unterstützung vom Land für finanzschwache Kommunen und „eine objektive Betrachtung. Wir können mehr als nur eine Gemeinde am Rand Eutins sein“.

Die Lenter Gill sorgte bei vielen Besuchern mit ihren Darbietungen für echte Lachtränen, das Trio „Triple Play“ jazzte zwischendurch.







