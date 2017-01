Malente: 13 Hotelgäste erkranken an Noro-Virus

1 von 1 Foto: emm 1 von 1

Erst war es ein Gast, dann meldeten sich weitere mit Krankheitssymptomen beim Hotelpersonal: Das Dieksee-Hotel „Wyndham Garden“ ist am vergangenen Wochenende vermutlich vom „Noro“-Virus heimgesucht worden. „Insgesamt haben wir 13 Erkrankungen registriert“, sagte Carina Leonhardt, Pressesprecherin des Kreises Ostholstein gestern auf OHA-Anfrage.

Das Gesundheitsamt und der Fachdienst für Lebensmittelsicherheit des Kreises waren eingeschaltet worden, weil die Erkrankung meldepflichtig ist. Das hochansteckende Virus löst bei Betroffenen Durchfall und Erbrechen aus. Aufgrund der Symptome und des Krankheitsverlaufs gehe man davon aus, dass es sich um eine Noro-Infektion handele, erklärte Leonhardt.

Gegen 8.15 Uhr hatte das mit 107 Gästen zu diesem Zeitpunkt ausgebuchte Hotel am Sonntag den Rettungsdienst angefordert. Wenig später standen ein Notarzt- und mindestens vier Rettungswagen vor dem Hotel. Die Situation stellte sich offenbar recht dramatisch dar. „Als ich auschecken wollte, kamen mir diverse Rettungskräfte in Schutzanzügen entgegen“, berichtete Karl Nagel. Der 29-Jährige aus Pommerby (Kreis Schleswig-Flensburg) hatte mit seiner Partnerin das Wochenende in Malente verbracht. Nachdem sie den Grund für den Einsatz erfahren hätten, seien sie ohne Frühstück schleunigst abgereist, sagte Nagel.

Dabei hätte das Paar wohl unbesorgt im Hotel speisen können. Denn das Essen war anscheinend nicht Auslöser der Infektion. „Alle Betroffenen haben sich zuvor im Wellness-Bereich aufgehalten“, erklärte Hotelmanagerin Doreen Sichardt. Einige von ihnen hätten jedoch nicht im Hotel gegessen. Vermutlich habe ein Gast den Erreger mitgebracht und im Wellness-Bereich verteilt. Hotelangestellte seien nicht erkrankt. Seit Sonntag seien keine neuen Infektionen aufgetreten. Sicherheitshalber hat der Kreis Lebensmittelproben genommen, die das Landeslabor in Neumünster untersucht.

Mittlerweile seien Wellness-Bereich, neun Zimmer der betroffenen Gäste und Küche desinfiziert worden, sagte Sichardt. Küche und Wellness-Bereich sollten gestern im Laufe des Tages wieder geöffnet werden, die desinfizierten Zimmer aber noch über die Woche gesperrt bleiben.

Von den erkrankten Gästen musste am Sonntag keiner ins Krankenhaus. „Alle Betroffenen haben mit dem Pkw die Heimreise angetreten“, berichtete Carina Leonhardt. Zuvor seien diese belehrt worden, wie eine Weitergabe des Erregers zu unterbinden ist.

von Bernd Schröder

erstellt am 24.Jan.2017 | 14:30 Uhr

