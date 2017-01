Griebel : „Mächtigste Nachwuchsschmiede der Welt“

vergrößern 1 von 4 1 von 4







Das Herz der Jugendfeuerwehr des Kreises Ostholstein schlug am Sonnabend in der Griebeler Mehrzweckhalle. Auf der Kreisversammlung gab es nur anerkennende Worte für die Jugendlichen und ihre Betreuer. Kreiswehrführer Thorsten Plath nannte die Jugendfeuerwehren „die mächtigste Nachwuchsschmiede der Welt.“

Angesichts der aktuellen Personalnöte in manchen Wehren sei sie „die wichtigste Einrichtung zuzeit.“ Kreisjugendwart Hartmut Junge hatte dies zuvor mit Zahlen belegt. 2016 traten 59 junge Männer und Frauen in die Einsatzabteilungen der Ortswehren über. Burg, Pansdorf und Scharbeutz freuten sich über je sieben neue Aktive.

Doch Landesjugendfeuerwehrwart Dirk Tschechne mahnte: „Darauf dürfen wir nicht nur stolz sein, sondern müssen die Kameraden langfristig halten und dafür sorgen, dass sie weiterhin Spaß an der Feuerwehr haben.“ Bei 204 Eintritten stieg die Anzahl der Jugendlichen in den Feuerwehren Ostholsteins um zwölf auf aktuell 818.

173 davon sind zwischen 16 und 18 Jahren und somit eine potenzielle Verstärkung der jeweiligen Ortswehr. Ein Viertel der Mitglieder in den 41 Jugendwehren des Kreises sind Mädchen, berichtete Junge. Die Statistik verrät: Von 133 Austritten war nur in 60 Fällen geschwundene Lust der Grund. Die übrigen kehrten wegen Umzug, Schule oder Zeitmangel der Feuerwehr den Rücken.

Ein Beispiel für gute und kontinuierliche Jugendarbbeit in der Feuerwehr sei die Gemeinde Bosau. Dort lag man vor Jahren an der Grenze von zehn Mitgliedern und liegt heute mit 31 auf Platz drei aller Jugendwehren im Kreis. Spitzenreiter ist nach Junges Worten die Wehr Bad Schwartau-Rensefeld, die nach 18 Eintritten nun auf 48 Mitglieder kommt. „Nur eine starke Jugendwehr garantiert uns eine personell gut ausgestattete Feuerwehr“, stimmte Kasseedorfs Bürgermeisterin Regina Voß als Gastgeberin den Rednern zu.

Für Landrat Reinhard Sager ist eine wichtige Funktion der Jugendwehren, junge Menschen rechtzeitig an die Feuerwehr heranzuführen. In Ostholstein könne man dies in herausragender Weise schaffen, da inzwischen nahezu jede Gemeinde eine Jugendfeuerwehr habe. Sager an die 207 Betreuer der Jugendfeuerwehren: „Sie helfen den Jugendlichen dabei den Platz im Leben zu finden und sind damit Vorbild und Orientierungshilfe, die manchem fehlt oder zu fehlen droht.“ Es sei gut, in der Feuerwehr eine sinnstiftende Freizeitaktivität mit dem Dienst am Nächsten verbinden zu können. Laut Junge kamen die Betreuer 2016 auf über 50 000 ehrenamtliche Stunden Jugendarbeit: „Die Jugendfeuerwehren leben Inklusion. Es ist bei uns nicht nur ein Wort.“

„Vor mir sitzen die positiven Beispiele“, lobte der CDU-Bundestagsabgeordnete Ingo Gädechens, der als Mitglied des Beirates des Deutschen Feuerwehrverbandes die Grüße dessen Präsidenten Hartmut Ziebs überbrachte. Zudem löste er das Versprechen ein, solange wie es den 500-Euro-Schein gebe diesen an den Kreisjugendfeuerwehrausschuss zu spenden.





Satzung, Wahlen und Ehrungen



Die 70 anwesenden Delegierten beschlossen einstimmig die Verlängerung der Amtszeit von Kreisjugendgruppenleitung und Stellvertretung von einem auf zwei Jahre und wählten Niklas Markmann (Schönwalde) zum Kreisjugendgruppenleiter sowie Anna-Lena Schlichting (Heiligenhafen) zu seiner Stellvertreterin. Schlichting bewarb sich neu, während Markmann ein Jahr als Stellvertreter Erfahrungen gesammelt hat. Einstimmig erfolgte die Wahl des Burger Jugendwartes Lars Schäckermann als Schriftführer. Er wurde Nachfolger von Löschmeister Sascha Gosch, der nach abgelaufener Amtszeit und 14 Jahren Verantwortung in den Bereichen Bildung und Schriftführung nicht erneut kandidierte. Die Delegierten ernannten ihn zum Ehrenmitglied der Jugendfeuerwehren.

Die Leistungsspange in Bronze der Jugendfeuerwehren erhielten die Löschmeister Robert Bahr aus Eutin und Michael Nickel aus Pansdorf für ihre Verdienste um die Jugendfeuerwehr. Nickel habe in 16 Jahren als Ausbilder zwei Jugendwarten den Rücken gestärkt und sei so eine feste Größe in der Jugendarbeit, hieß es in der Laudatio. Bahr sei seit über 30 Jahren maßgeblich an den Ferienfahrten beteiligt und nicht nur in der Funktion des Vorsitzenden des Fördervereins ein dauerhafter Unterstützer der Jugendfeuerwehr. Hartmut Junge erinnerte sich an 1974 als er mit Robert Bahr auf „Kinderlandverschickung“ war. Junge zu den Geehrten: „Die Arbeit im Hintergrund ist das entscheidende in der Jugendarbeit.“



von Michael Kuhr

erstellt am 30.Jan.2017 | 04:30 Uhr