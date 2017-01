Diesel ausgelaufen : Lkw kippt bei Neustadt um – A1 war voll gesperrt

Neustadt | Ein Lkw aus den Niederlanden ist mit einer Ladung Gemüse in Höhe Neustadt (Kreis Ostholstein) auf der A1 von der Fahrbahn abgekommen und umgekippt. Das teilte die Polizei mit.

Der 32-jähriger Fahrer war in Richtung Fehmarn unterwegs. Den Ermittlungen der Autobahnpolizei Scharbeutz zufolge kam er um 02.38 Uhr in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer geriet auf den Grünstreifen, dort kippte sein Sattelzug um und blieb auf der rechten Seite liegen. Der 32-Jährige wurde leicht verletzt.

Aus der Zugmaschine trat eine bisher noch unbekannte Menge Diesel aus, die schnell in das Erdreich eindrang. Die Umweltschutzmaßnahmen (Bodenaushub) machten eine Vollsperrung der A1 in Richtung Fehmarn nötig. Der Verkehr wurde zunächst durch Neustadt zur Auffahrt Neustadt-Pelzerhaken umgeleitet. Derzeit läuft der Verkehr wieder einspurig an der Unfallstelle vorbei.

erstellt am 04.Jan.2017 | 11:28 Uhr

