Fehmarnbeltquerung : Licht und Schatten der Beltquerung

„Chancen optimieren, Risiken minimieren“ – wenn es nach Ostholsteins Landrat Reinhard Sager geht, kann im Fall der geplanten Festen Fehmarnbeltquerung eine neue Studie dazu beitragen. Die Analyse des Instituts für Tourismus und Bäderforschung in Nordeuropa GmbH (NIT) wurde gestern in Scharbeutz vorgestellt. Besonders nach der Fertigstellung der Beltquerung erwarten die Autoren der Studie positive Impulse für den Tourismus. Diese resultieren zum einen aus der besseren Erreichbarkeit der Region unter anderem mit der Bahn. Es entstehe auch eine zusätzliche Nachfrage aus den so genannten Quellmärkten Dänemark und Schweden im Tages- und Kurzreisesegment, berichtete Dr. Dirk Schmücker von der NIT. Doch die Skandinavier werden der Studie zufolge weiterhin eine untergeordnete Rolle spielen – selbst wenn Ostholstein im Jahr 2015 mit 61 600 Besuchern aus Skandinavien den zweithöchsten Wert im Bundesland hinter dem Kreis Schleswig-Flensburg erreichte. Unter den 6,2 Millionen Übernachtungen in Ostholstein hatten die Dänen und Schweden 2015 einen Anteil von 4,5 Prozent. Und die NIT prognostiziert in Sachen Beltquerung gerade einmal einen weiteren Anstieg um 0,3 Prozent. „Der Zuwachs aus diesen Quellmärkten geht im gesamten großen Tourismus unter“, sagte Schmücker.

Nichtsdestotrotz gilt die Region zwischen Fehmarn und Lübeck als Hauptprofiteur des Bauvorhabens – sofern es entsprechende, auf die Zielgruppen abgestimmte Angebote und Maßnahmen in der Region gibt. Mehr als sechs Millionen Euro Umsatz jährlich könnten im Tourismus erzielt werden – vor allem durch Kurzreisende und Tagesausflügler. Deshalb müsse Werbung

für die Region gemacht werden, um diese positiven Effekte zu erzielen, so Schmücker.

Das unterstrich auch Wirtschaftsminister Reinhard Meyer: „Mit Blick auf eine wachsende Zahl skandinavischer Gäste kann der geplante Tunnel eine neue Dynamik unterstützen. Dazu bedarf es jedoch einer gezielten Marktansprache im Auslandsmarketing.“ Zuvor sei aber auch wichtig, dass bereits in der Bauphase durch ein abgestimmtes Baukonzept die Erreichbarkeit der Urlaubsregion jederzeit sichergestellt sei.

Und gerade in Sachen Bauzeit sieht die Studie Risiken. Denn es sei – im Grunde nicht verwunderlich – „mit vereinzelten Beeinträchtigungen zu rechnen“, heißt es in der Studie weiter. Die Ursache dafür sei weniger die Baustelle selbst, als vielmehr die mehrjährige, vollständige Einstellung des Bahnverkehrs mit Dänemark und teilweise die beeinträchtigte Erreichbarkeit der Ostseebäder. Landrat Sager sprach sich für Schnell-Busse aus, die die ausfallenden Züge ersetzen sollen. Sager wie auch Meyer wollen sich zudem weiterhin für einen „Lärmschutz über das gesetzliche Maß hinaus“ einsetzen.

Dass Gäste nach Dänemark abwandern werden, scheint der Analyse zufolge eher unwahrscheinlich. Die Alpen und die Nordsee gelten als härteste Konkurrenten – auch nach der Fertigstellung der Beltquerung, so Schmücker.

Katja Lauritzen, Geschäftsführerin des Vereins Ostsee-Holstein-Tourismus (OHT), hofft, dass die positiven Ergebnisse überwiegen werden. Auch Nils Thoralf Jarck, stellvertretender Hauptgeschäftsführer der IHK zu Lübeck, stellte die Chancen des Verkehrsprojekts heraus: „Das Gutachten belegt, dass es Zuwachsraten geben wird Wir müssen gemeinsam zeigen, dass unsere Region trotz der Veränderungen attraktiv ist und bleibt.“

Dirk Schmücker verwies darauf, dass nicht alle in der Region gleichzeitig von der Beltquerung profitieren werden. Aber: „Weder Euphorie noch Angst sind angebracht“, lautete demnach das Fazit, das Schmücker zog.



Die Studie wurde im Auftrag des OHT mit Beteiligung des Landes, des Kreises, der IHK zu Lübeck und Femern A/S erstellt und ist unter www.ostsee-schleswig-holstein.de/fehmarnbelt. html veröffentlicht.

von Alexander Steenbeck

erstellt am 14.Jan.2017 | 04:00 Uhr