Leistungsstarker Nachwuchs

vergrößern 1 von 4 Foto: Wegerich (2) 1 von 4







Bei den gemeinsamen Leichtathletikmeisterschaften von Männern, Frauen und der U18-Jugend von Hamburg und Schleswig-Holstein heimste der Nachwuchs aus Ostholstein vier Titel ein. Mit einem kompletten Medaillensatz konnte Niklas Sagawe vom Polizeisportverein (PSV) Eutin die Heimreise antreten. Sein Vereinskamerad Mika Jokschat war in seiner Spezialdisziplin Kugelstoßen nicht zu schlagen. In der weiblichen U18 freuten sich Wiebke Frank vom TSV Heiligenhafen über 400 Meter und Alina Köster vom Bosauer SV im Stabhochsprung über Gold.

Niklas Sagawe machte sein Meisterstück zum Ende des zweiten Wettkampftages im Hochsprung. Erneut traf er auf seinen Konkurrenten Bennet Vincken von der LG Reinbek/Ohe. Beide stiegen bei 1,81 Metern in den Wettkampf ein. Sagawe patzte zunächst bei seiner Anfangshöhe, floppte dann aber sicher im zweiten Versuch darüber. Bei 1,93 Metern wurde es spannend, denn Niklas Sagawe benötigte drei Versuche, während Vincken es schon im zweiten Versuch schaffte. Bei 1,96 Metern fiel die Entscheidung. Niklas Sagawe übersprang die Höhe im zweiten Anlauf, Vincken übersprang die 1,96 Meter erst im dritten Versuch. Als beide drei Mal an 1,99 Metern scheiterten, stand der Eutiner als strahlender Sieger fest.

Mika Jokschat holte Titel Nummer Zwei für den PSV. Mit 15,15 Metern im zweiten Versuch stand seine Siegerweite im Kugelstoßen fest. Niklas Sagawe sorgte mit 13,36 Metern für einen PSV-Doppelsieg. Auch die PSV-Athleten Tom Anderson mit 11,26 Metern als Sechster und David Schliep mit 11,06 Metern auf Platz Sieben standen im Endkampf.

Niklas Sagawe gewann im Stabhochsprung mit 3,60 Metern Bronze, während Mika Jokschat mit 3,40 Metern Vierter wurde und David Schliep mit 3,40 Metern auf den fünften Rang kam. Auch im Weitsprung lief Sagawe zu starker Form auf, sprang mit 6,47 Metern eine neue persönliche Bestleistung. Direkt dahinter landete Nick Schmahl vom TSV Heiligenhafen mit 6,45 Metern. Er hatte nach 8,75 Sekunden im 60-Meter-Hürdenfinale und 11,70 Metern im Dreisprung zwei Silbermedaillen im Gepäck.

Stark präsentierten sich auch die Mittelstreckentalente des PSV. Daniel Garschke mit Bronze in 4:30,36 Minuten und Hashi-Ali Adbirezah in seinem ersten Wettkampf überhaupt in 4:37,03 Minuten als Vierter machten ein tolles Rennen. Erst auf den letzten 100 Metern ging Garschke an seinem Vereinskameraden vorbei. Über 800 Meter lief es nicht ganz so gut, denn Garschke wurde in 2:11,49 Minuten Neunter, direkt dahinter kam Adbirezah in 2:13,49 Minuten ins Ziel.

Knapp an Bronze scheiterte das PSV-Quartett in der 4x200-Meter-Staffel. David Schliep, Mika Jokschat, Christian Anderson und Niklas Sagawe liefen in 1:40,72 Minuten auf den vierten Platz.

Nach ihrem 400-Meter-Sieg in der U20 wurde die Heiligenhafenerin Wiebke Frank auch in der U18 Landesmeisterin. In 64,48 Sekunden war sie zwar etwas langsamer als in der Vorwoche, sparte aber Kräfte für den 800-Meter-Lauf am zweiten Tag. Dort gab es in 2:31,18 Minuten noch einmal Silber. Wie bei den U20-Meisterschaften übersprang Alina Köster 3,10 Meter im Stabhochsprung, konnte sich aber über den Titel freuen, denn bei nur zwei Teilnehmerinnen erfüllte sie den Meisterschaftsstandard von 2,80 Metern.

Bei den Erwachsenen waren nur zwei U20-Jugendliche des PSV Eutin am Start. Hochspringer Lasse Stender zeigte sich weiter verbessert, sprang nach leichten Anfangsproblemen sehr sicher. Als Lohn gewann er die Silbermedaille mit 1,93 Metern. Christian Anderson war von einer Erkältung etwas geschwächt, sprintete trotzdem ins B-Finale über 60 Meter und kam in 7,35 Sekunden auf den dritten Platz. Über 200 Meter blieben die Uhren für ihn bei 23,50 Sekunden stehen.

von Harald Klipp

erstellt am 24.Jan.2017 | 21:58 Uhr