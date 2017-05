Kursus für Bildhauer

vergrößern 1 von 1 Foto: OHA 1 von 1

Einen Bildhauerkursus veranstaltet Martina Burgert am Sonnabend und Sonntag, 20. und 21. Mai, in ihrem Garten-Atelier in Krummsee. Kursleiter ist der international tätige Hamburger Künstler Norbert Jäger (Foto). Unter dem Titel „Kunst im Garten“ können die Teilnehmer nicht nur selbst zu Hammer und Meißel greifen, zugleich gibt es zum Abschluss eine Vernissage mit Tapas und Wein. Dabei sind auch Skulpturen aus italienischem Mamor und Gemälde von Martina Burgert zu sehen.

Im Mittelpunkt des Kurses stehe die direkte Auseinandersetzung am Stein, sagte Martina Burgert. Es würden Grundkenntnisse für die Arbeit am Stein gezeigt und die verschiedenen Herangehensweisen vermittelt. Der Kursus sei für Einsteiger ebenso geeignet wie für Fortgeschrittene.

Die Teilnahme kostet 140 Euro einschließlich Leihwerkzeug und zuzüglich Materialkosten (Marmor oder Alabaster etwa 10 bis 50 Euro). Anmeldungen nimmt Martina Burgert unter Telefon 04523/9845600 oder per E-Mail an info@kunstraum-raumkunst.net entgegen.

von Bernd Schröder

erstellt am 05.Mai.2017 | 16:10 Uhr