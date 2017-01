Eutin : Kulturbund feiert den Preis

1 von 1 Foto: Foto: Peter Reichhart 1 von 1

Das wird eine besondere Form eines Preisträgerkonzertes: Der Kulturbund Eutin hat, weil er – wie ausführlich berichtet – den Kulturpreis der Stadt bekommen hat, ein zusätzliches Konzert am Freitag, 6. Januar, organisiert. Das ist in erster Linie als Dankeschön für Mitglieder des Vereines und die Abonnenten des Programmes gedacht. Nachdem die Frist für die Kartenreservierung abgelaufen ist, gibt es für Kurzentschlossene noch eine Handvoll Karten.

Das Konzert, das um 20 Uhr im Kulturkino Binchen beginnt, gestalten fünf Musiker, die eine relativ weiter Anreise haben: Stefan Edelmann und seine Band kommen aus dem Allgäu. Edelmann lebt in Marktoberdorf, Kulturpatenstadt Eutins, aus der die Mutter des in Eutin geborenen Komponisten Carl Maria von Weber stammte.

Stefan Edelmann verspricht einen Abend mit Chansons von Brassens, Biolay, Gainsbourg, Trenet und anderen. Der Sänger nimmt, wie es Dr. Wolfgang Griep vom Vorstand des Kulturbundes beschreibt, seine Zuhörer mit auf eine musikalische Entdeckungsreise, mal melancholisch, mal heiter, mal rieftraurig, aber immer sehr französisch und in eigenen, meist leicht angejazzten Arrangements. Pointiert beleuchte er dabei sprachliche Feinheiten und vermittele die skurrilen Geschichten so mancher Texte auf eine ganz eigene Art. Damit kämen auch Zuhörer, die des Französischen nicht mächtig seien, auf ihre Kosten.

„Mit seinem Chanson-Programm vereint Stefan Edelmann seine verschiedenen musikalischen Vorlieben und verarbeitet gleichzeitig die mannigfaltigen Frustrationen des Daseins als Französisch-Lehrer,“ heißt es auf der Internetseite der Gruppe. Die musikalische Würze liefern vier Jazzmusiker: Regina Domes (Querflöte, Violine), Thomas Härtel (Kontrabass), Florian Mayer (Saxophon, Klarinette) und Robert Schillhansl (Gitarre).

Wer noch eine Karte haben möchte, sollte sich so schnell wie möglich bei Dr. Wolfgang Griep unter der Telefonnummer 04521/779538 melden und notfalls eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter hinterlassen: Die letzten Karten werden nach Reihenfolge der Meldungen vergeben. Bestellte Karten liegen ab 19 Uhr an der Abendkasse bereit. Es erfolgt an dem Abend keine Platzreservierung im Binchen.

von Achim Krauskopf

erstellt am 04.Jan.2017 | 04:00 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen