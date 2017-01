Krankenhäuser: Die Keime im Fokus

1 von 1 1 von 1

Es ist die Horrorvision vieler Patienten: Ein Krankenhausbesuch soll Heilung bringen, doch dann endet durch einen multi-resistenten Keim eine „harmlose“ Bein-Operation mit einer Amputation. So begann einer der jüngsten „Plus-Minus“-Beiträge, der in vielen Kliniken im Land für Aufruhr sorgte – auch in Ostholstein. Der Grund: Jede vierte Klinik erfüllt demnach die Hygiene-Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts nicht, um die Ansteckung mit multi-resistenten Keimen wie dem MRSA zu verhindern – auch die Sana-Klinik nicht.

Auf Nachfrage aber erklärte Michael Hesse, Pressesprecher der Sana-Klinik, dass sich die Zahlen auf den Qualitätsbericht aus 2014 stützen: „Die Sana-Kliniken Ostholstein hatten 2014 zwei interne Hygienefachkräfte für die drei Standorte eingesetzt, somit hatten wir keine volle Stelle für jeden unserer drei Standorte. Eine Eingabe mit Kommastellen ließ das System nicht zu. In den Kommentierungen haben wir darauf verwiesen, dass wir sogar eine externe Hygienefachkraft hinzugewinnen konnten und somit die Auflagen eine Fachkraft pro Standort eigentlich erfüllt hatten.“

Hygiene sei das Thema in den Kliniken. Mittlerweile arbeiten laut Hesse insgesamt 35 Mitarbeiter an drei Standorten im Bereich Hygiene – vom Pflegepersonal bis hin zu den ärztlichen Direktoren. Hesse: „Jeder Patient, der einen Eingriff bei uns hat, wird vorab mit einem Screening auf multi-resistente Keime untersucht. Werden welche gefunden, gibt es besondere Vorschriften, wie weiter zu verfahren ist und welche Schutzmaßnahmen von der Station bis zum OP zu veranlassen sind.“

In der Sana-Klinik wurden mittels solcher Screenings laut Hygiene-Cockpit im ersten Halbjahr 2016 unter 100 Patienten bei 1,3 Menschen MRSA nachgewiesen. Hesse: „Von MRSA-Keimen besiedelt zu sein, bedeutet nicht, dass sie auch ausbrechen. Die Keime sind laut Studien bei 30 Prozent der Bevölkerung nachweisbar.“ Pro Jahr hat die Sana-Klinik an allen drei Standorten insgesamt 38 000 ambulante und 24 000 stationäre Patienten, so Hesse. Eine Statistik, welche Patienten sich in einem Krankenhaus mit den Keimen anstecken, gibt es nicht. Hesse: „Wir arbeiten mit zahlreichen Schulungen, regelmäßigen Kontrollen und auch Externen immer weiter an dem Thema.“ Besonders die Schulung der Händedesinfektion sei wichtig.

Dies betonte auch Kerstin Ganskopf, die Geschäftsführerin des Elisabeth-Krankenhauses – eines der wenigen, die in der Statistik die Kriterien erfüllten: „Händedesinfektion ist die Hauptpräventionsmaßnahme beim Thema Hygiene und Keime im Krankenhaus. Je dünner die Personaldecke, desto problembehafteter ist das Thema.“ Die Standards der Hygiene seien im Elisabeth-Krankenhaus mit besonderem Patientenklientel (Geriatrie und Palliativ-Station) höher als die Empfehlungen des Robert-Koch-Institutes. „Wir wollen die Menschen nicht isolieren, sondern mobilisieren. Jeder Tag entscheidet bei uns darüber, ob die Patienten wieder nach Hause können oder nicht.“ Auch das Elisabeth-Krankenhaus baut auf die Kompetenz von externen Fachkräften: Alle 14 Tage schaut von außen einer auf uns, schult Mitarbeiter oder überprüft deren Arbeit. „Wir haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht und es hat unseren Blick geschärft.“ Erfolge zeigten sich unter anderem darin, dass das Krankenhaus beispielsweise in der Noro-Virus-Hochzeit zwar eine Vielzahl an Patienten hatte, das Pflegepersonal aber nur in Ausnahmen erkrankt sei.

von Constanze Emde

erstellt am 17.Jan.2017 | 00:40 Uhr