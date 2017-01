Krach um schnelles Internet für Kasseedorf

1 von 1 1 von 1

Mit der Frage, was vom Vorstoß der Stadtwerke Eutin in Sachen Internet für Kasseedorf zu halten sei, sorgte der Bürger Christoph Isenberg für rege Diskussionen in der Gemeindevertretung. Nicht nur dort: „Seitdem die Stadtwerke hier im Ort ihre Informationsbroschüren verteilt haben, steht bei mir das Telefon nicht mehr still“, sagte Isenberg. Auch in der Breitbandsparte im Zweckverband Ostholstein (ZVO) ist man extrem hellhörig geworden.

Geschäftsführer Marc Mißling betonte gestern auf OHA-Anfrage das Interesse der Stadtwerke Eutin, wie in Süsel auch im Bereich der Gemeinde Kasseedorf ein leistungsfähiges und zukunftssicheres Glasfasernetz zu verlegen: „Wir wollen da tätig werden und stellen uns in der Region Eutin gezielt dem Wettbewerb.“

Von der Breitbandversorgung in Sibbersdorf biete sich zuerst ein Leitungsbau in die Nachbarorte Sagau, Stendorf und Kasseedorf an. Darüber habe er im Dezember die Bürgermeisterin und die Spitzenvertreter der Amtsverwaltung informiert und dabei eine Vorstellung der konkreten Stadtwerke-Planung im Bauausschuss am 24. Januar angekündigt. Zugleich habe er eine ergebnisoffene Prüfung zugesagt, ob der Anschluss weiterer Ortslagen möglich werden könnte. Ergebnisse dazu lägen aber noch nicht vor, sagte Mißling.

Für die Kasseedorfer Bürger gibt es seitens der Stadtwerke Eutin am 26. Januar eine Informationsveranstaltung in der alten Schulscheune. Im Vorfeld haben viele Haushalte in Kasseedorf und Sagau bereits entsprechende Unterlagen erhalten.

Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) machte in der Sitzung in Griebel kein Hehl aus ihrem Ärger über das Vorgehen der Stadtwerke. „Mit denen haben wir im Dezember ein kontroverses Gespräch geführt. Ob die Gemeinde noch irgendwie aufschiebend ein Veto einlegen kann, müssen wir jetzt intern beraten. Der Kreis hat uns schon seine Vermittlung angeboten.“

Voß betonte, dass die Breitbandversorgung das gesamte Gemeindegebiet umfassen solle. Dafür setze die Gemeinde bewusst auf die ZVO-Solidargemeinschaft. Deren Ausbauplanung sei aber davon abhängig, dass auch größere Orte erschlossen würden. Voß: „Sonst könnten abgelegene Ortsteile runterfallen oder deren Anschlusskosten steigen.“

Die Bürgermeisterin zeigte sich optimistisch, dass der ZVO in ihrer Gemeinde noch 2017, spätestens 2018 für schnelles Internet sorgen werde. Sie räumte aber ein, dass Proteste gegen das beim ZVO laufende Bieterverfahren, ähnlich wie es die Gemeinde seit Jahren bei der Konzessionsvergabe Strom erlebe, die Realisierung verzögern könne. Sie kenne zudem den Wunsch vieler Einwohner, schnell besseren Internetzugang zu erhalten. Voß: „Ich kann jeden verstehen, der ein Angebot dazu wählt. Dennoch bitte ich die Bürger, die Füße noch ein wenig still zu halten.“

Der CDU-Fraktionsvorsitzende Martin Boesmann sprach von einer „schwierigen Situation“ für die Gemeinde. Deshalb müssten ihre Verantwortlichen „im Dialog bleiben“. Auch die Telekom werbe in Kasseedorf für schnelles Internet: „Der Wettkampf der Unternehmen läuft, das darf niemanden überraschen.“

Torsten Hindenburg, Leiter der von 29 Gemeinden gegründeten Breitband-Sparte im Zweckverband Ostholstein, untermauerte den Anspruch, flächendeckend und rasch im Kreisgebiet ein leistungsstarkes, faktisch auf Glasfasertechnik beruhendes Datennetz zu knüpfen. Im Bieterverfahren sei man aktuell mit einer „erklecklichen Anzahl seriöser Interessenten“ im Gespräch; mit der Beauftragung der künftigen Netzbetreiber in den vier ausgewogen geschnittenen Ausbaugebieten – Kasseedorf zählt mit Bosau, Malente, Sierksdorf und Grömitz zum Los 2 – rechne er in vier Monaten. „Nach menschlichem Ermessen“ halte er aufgrund der äußerst sorgfältigen Vorgehensweise Einsprüche gegen die Auswahl für unmöglich, aber: „Man hat schon Pferde vor der Apotheke kotzen sehen.“

von Hartmut Buhmann

erstellt am 13.Jan.2017 | 11:36 Uhr