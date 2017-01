Kommunalaufsicht und Stadt zeigen sich einig

Bürgermeister Carsten Behnk wird der Stadtvertretung den 7. Mai, also den Tag der Landtagswahl, für den Bürgerentscheid zum Erhalt und zur Sanierung des Haus des Gastes vorschlagen. Behnk nach dem gescheiterten Abstimmungsgespräch mit der Bürgerinitiative (BI): „Ich hätte mich gefreut, wenn die BI sich mit dem Termin hätte anfreunden können.“ Der Bürgermeister teile die Auffassung der Kommunalaufsicht, wonach die Stadtvertretung letztlich über den Termin zu befinden habe – mit oder ohne Zustimmung der BI. Üblicherweise soll der Entscheid laut Gemeindeordnung nach einer Zulässigkeitserklärung des Bürgerbegehrens binnen drei Monate erfolgen, unter bestimmten Umständen auch dehnbar bis auf sechs Monate. Die Umstände sieht die BI nicht gegeben und kündigte an, den Klageweg bestreiten zu wollen. Außerdem zeigte sich die BI verwundert über Behnks Aussage, dass es der Verwaltung in Zusammenarbeit mit Partnern wie Druckerei nicht möglich sei, den Entscheid binnen drei Monaten zu organisieren. BI-Vertreterin Sigrid Jürß: „Lübeck und Sylt schafften dass binnen weniger Wochen, warum Eutin nicht?“

von Constanze Emde

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen