Kommen Ziegel geflogen

Es hat zwar in der Nacht zu gestern „mächtig gepustet“, aber nennenswerte Schäden hat das Sturmtief in Ostholstein nach Auskunft der Pressestelle der Polizei nicht angerichtet. Gestern Nachmittag, als das schlimmste längst vorbei war, hatte die Eutiner Feuerwehr einen Sturmeinsatz: An einem Wohn- und Geschäftshaus am Rosengarten hatten sich Dachpfannen gelöst. Eutiner Feuerwehrleute rückten der Schadensstelle mit Hilfe der Drehleiter zu Leibe (Foto) und entfernten ein paar Eckpfannen am Walm, die sich gelockert hatten.

von Achim Krauskopf

erstellt am 04.Jan.2017 | 16:08 Uhr