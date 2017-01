Klaus Peter Kühl neuer Ehrenortswehrführer in Liensfeld-Kiekbusch

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Die Jahresversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Liensfeld-Kiekbusch entwickelt sich mehr und mehr zu einem gesellschaftlichen Ereignis. Dennoch ging die Versammlung am Freitag unerwartet schnell nach nur vier Stunden kurz vor Mitternacht mit der Übergabe eines nagelneuen „FW 1000“ an Ulrich Horstmann zu Ende. Im Mittelpunkt stand jedoch die Ernennung des 65-jährigen Klaus Peter Kühl zum Ehrenortswehrführer. Zuvor gab es Eisbein oder Bratwurst vom Küchenteam um Ulrich Horstmann.

Doch der Reihe nach: Der stellvertetende Bürgervorsteher Max Plieske (Grüne) freute sich über eine eindrucksvolle Bilanz der Ortswehr Liensfeld-Kiekbusch. Er ging aber auch auf die Entwicklung der Wehren in der Gemeinde Bosau ein: „Trotz einer gut geführten Jugendwehr sollte jede Ortswehr versuchen, weitere Jugendliche zu interessieren.“ Die aktuelle Kampange aus den Reihen der FDP sei von mangelnder Sachkenntnis geprägt, sie schade dem Image der Wehren und der Gemeinde Bosau und sei ihren Bemühungen abträglich. Plieske: „Ich verurteile derartige Wichtigtuereien.“

Gemeindewehrführer An- dreas Riemke mahnte die Atemschutzträger zur Beachtung der Vorschriften und zur ernsthaften Übernahme der Eigenverantwortung. Er ermunterte Wehrführer, Unbelehrbare von Einsätzen auszuschließen. 93 Feuerwehrleute seien bereits für den neuen Digitalfunk geschult worden. „Die neue Technik funktioniert überall in der Gemeinde ohne befürchtete Funklöcher“, freute sich Riemke. Besonders lobte er Gerätewart Dominik Rohmann, der das Feuerwehrfahrzeug besser als sein eigenes Auto pflege.

Thomas Gerber von der Polizeistation Hutzfeld lobte den Digitalfunk als deutliche Verbesserung, erkannte aber leichte Probleme in Bosau. Dorfvorsteherin Sarah Runge dankte Heinz Schumacher und Günter Stöver für die Arbeiten am Ehrenmal und das Mähen der Rasen im Dorf.

Ortwehrführer Frank Mielke freut sich über 26 aktive Mitglieder, darunter 14 Atemschutzträger, vier Jugendliche und 40 passive Mitglieder. Förderer Hermann Bock nutzte die Tagung zur Übergabe einer Spende und einer Geschichte aus früheren Zeiten. Mielke führte alle Auszeichnungen und Ehrungen des Vorjahres auf, was die Genannten zu etlichen Lokalrunden veranlasste. Oft wurden dabei auch Spiegeleier gebraten. „Wir haben im vergangenen Jahr bestimmt 1000 Eier verputzt“, schmunzelte Mielke. Zum Beispiel wenn die Feuerwehr morgens um 5 Uhr vor dem Haus eines Jubilars zum Geburtstag gratuliert.

Neuer stellvertretender Gruppenführer wurde Thomas Ehlers für Björn Ploog. Und Felix Rentzsch löste Flroian „Hippo“ Hilger als Atemschutzgerätewart ab. Hilger ist stellvertretender Ortswehrführer. Dem Festausschuss gehören Olaf Ploog, Dominik Rohmann, André Schumacher, Felix Rentzsch (für Katho Stöver), Ulrich Horstmann und Matthias Musfeldt an.

Zu Oberfeuerwehrmännern wurden Gerätewart Dominik Rohmann und Funkwart André Schumacher ernannt. Ortswehrführer lobte ihre konstante Beteiligung an allen Diensten. Olaf Simon wurde Hauptfeuerwehrmann drei Sterne. Daniel Enninga gehört der Wehr 20 Jahre an. Hauptbrandmeister Klaus Peter Kühl wurde zum Ehrenortswehrführer ernannt. Als 17-Jähriger trat er bereits der Wehr bei und wurde zehn Jahre später Ortswehrführer in Liensfeld-Kiekbusch. Von 1998 bis 2010 war der aktuelle Liensfelder „Kartoffelkönig“ Gemeindewehrführer und wurde 2015 zum Ehrengemeindewehrführer ernannt.

Lustig ging es zum Schluss zu, als der 62-jährige Ulrich Horstmann als ältester und zugleich dienstältester Atemschutzgeräteträger in Ostholstein geehrt wurde. Er bekam ein neues „FW 1000“ – einen „Futter-Wagen“, den er in einer alten Gasmaske der NVA dankbar entgegen nahm – eine große Gaudi. Und natürlich brutzelten darauf drei Spiegeleier, das Grundnahrungsmittel eines Feuerwehrangehörigen aus Liensfeld und Kiekbusch.





von Achim Krauskopf

erstellt am 16.Jan.2017 | 19:04 Uhr