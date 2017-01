Katamaran angezündet

1 von 1 1 von 1

Gleich drei Brände riefen in der Nacht zu Dienstag Feuerwehr und Polizei auf den Plan. Gegen 0.20 Uhr wurde ein brennender Katamaran in der Straße Soling in Schilksee gemeldet, in der Nähe standen kurz darauf zwei Müllcontainer in Flammen. Ein Anwohner hatte einen dunkel gekleideten, vermutlich maskierten Mann in der Nähe der Container beobachtet. Beim Katamaran wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand die Abdeckplane angezündet (Foto). Der Schaden am Boot liegt bei 30 000 Euro. Die Feuerwehr hatte die Brände schnell im Griff – als um 1.40 Uhr an der benachbarten Drachenbahn

ein Opel Mokka brannte. Der Schaden beläuft

sich auf mindestens 20 000 Euro. Die Polizei suchte mit speziellen Wärmebildkameras das Gebiet nach dem Tatverdächtigen ab. Befragungen der Anwohner und der Einsatz eines Spürhundes schlossen sich gestern an. Zeugen

können sich unter

Telefon 0431 / 160 33 33 bei den Ermittlern melden.

von Redaktion Eutin

erstellt am 24.Jan.2017 | 20:19 Uhr

