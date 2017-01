Jemenitische Gemeinschaft: „Wir hoffen einfach nur auf Frieden“

1 von 1 Foto: Dewanger 1 von 1

Jede Woche greift Ayesh Al-Sanadi zum Telefonhörer und wählt eine lange Nummer. Dann sitzt er auf seiner alten Couch in seiner Wohnung in Tarp (Kreis Schleswig-Flensburg) und hofft, dass etwa 7000 Kilometer in Sanaa entfernt seine Eltern rangehen. „Es kann ihnen jeden Tag etwas passieren“, sagt Al-Sanadi, der vor sieben Jahren aus dem Jemen nach Deutschland kam. Jetzt ist er Vorsitzender der jemenitischen Gemeinschaft in Schleswig-Holstein, die sich gerade gründet und seinen geflüchteten Landsleuten die Integration erleichtern, die Freundschaft mit den Deutschen fördern – und die Aufmerksamkeit der Menschen auf das Land im Süden der arabischen Halbinsel lenken soll.

„Es ist klar, dass viele Menschen in Deutschland auf den Krieg in Syrien schauen, aber es ist traurig, das sie dabei die Menschenrechtsverletzungen und das Sterben im Jemen übersehen“, klagt der 39-Jährige. Seit Jahrzehnten wird das Land von Unruhen gebeutelt. Eine von Saudi-Arabien angeführte Militärallianz kämpft seit März 2015 gegen die Huthi-Rebellen im Land, fliegt immer wieder Bombenangriffe. „Mehr als 30 000 Tote hat es seitdem gegeben – und täglich sterben Männer, Frauen und Kinder“, sagt Al-Sanadi. 80 Prozent der Bevölkerung sind nach Angaben der Vereinten Nationen auf humanitäre Hilfe angewiesen, 1,5 Millionen Kinder sind unterernährt. Schon vor dem Krieg galt der Jemen als das ärmste Land im Nahen Osten, die Flucht ist schon wegen der geographischen Lage schwierig. „Der Jemen ist weitgehend dicht“, sagt Andrea Dallek vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein. Trotzdem schaffen es einige Menschen bis nach Schleswig-Holstein. 2014 kamen 153 im Norden an, ein Jahr später waren es schon 456. Etwa 700 Jemeniten leben laut Al-Sanadi zur Zeit in Schleswig-Holstein, zirka ein Zehntel von ihnen sei bei der Jemenitischen Gemeinschaft angemeldet.

Weil das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge bis Mitte dieses Jahres die Verfahren aller Geflüchteten aus dem Jemen in Schleswig-Holstein behandelte, gibt es im Norden eine jemenitische Hochburg. Trotzdem dauerten die Verfahren lange. „Ich kann verstehen, dass Menschen aus dem Jemen zu den Behörden sagen: ,Ihr kümmert Euch nur um die Syrer‘“, sagt Andrea Dallek vom Flüchtlingsrat Schleswig-Holstein, die eine Beschleunigung aller Verfahren fordert. „Gerade Menschen aus dem Jemen haben wie Syrer auch eine gute Aussicht auf ein Bleiberecht.“

Meist sind es junge Männer, zwischen 20 und 30 Jahren, denen die Flucht nach Deutschland gelingt. „Sie hoffen, dass sie Geld verdienen und es ihren Familien schicken können“, sagt Al-Sanadi. Dabei bräuchten sie Hilfe, denn keiner habe Erfahrung im Umgang mit deutschen Behörden und wo es die Möglichkeit gebe, deutsch zu lernen. Al-Sanadi weiß wovon er spricht, er kam mit seiner Familie vor sieben Jahren nach Deutschland, weil es schon damals immer Unruhen im Jemen gab. Der studierte Informatiker wurde geduldet, konnte ein Studium an der Uni Flensburg absolvieren, sucht nun einen Job im Bereich Technik und Gesundheit.



> Info unter: www.jg-sh.net.

von

erstellt am 06.Jan.2017 | 18:20 Uhr

