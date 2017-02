Ja zum Baubeginn

1 von 1 Foto: Krauskopf 1 von 1

Der Finanzausschuss und die Gemeindevertretung Süsel haben gestern Abend in zwei aufeinander folgenden Sitzungen die Weichen für den Bau eines Feuerwehrhauses in Röbel neu gestellt: Nachdem auch eine zweite Ausschreibung den kalkulierten Kostenrahmen gesprengt hatte, will die Gemeinde die Kröte schlucken und trotzdem bauen lassen.

Seit vier Jahren arbeitet die Gemeinde auf ein neues Gerätehaus als Ersatz für das Röbeler Sprüttenhuus hin. Zu Beginn des vergangenen Jahres gab es einen wichtigen Schritt durch die Ankündigung des Landes, 410 000 Euro als Sonderbedarfszuweisung zu zahlen.

Mit 660 000 Euro Kostenerwartung begann eine Ausschreibung, zugleich wurde die Streuobstwiese als Baugrund vorbereitet. Doch im Oktober kam ein Baustopp: In der Ausschreibung lagen die Angebote rund 100 000 Euro höher. Die Ausschreibung wurde aufgehoben, eine neue zu Beginn des Jahres veröffentlicht. Deren Ergebnisse lagen ähnlich wie bei der Ausschreibung zuvor, sagte Bürgermeister Holger Reinholdt dem OHA. Allerdings waren Gewerke verändert und der Anteil der Eigenleistung erhöht worden, nun sollen es 700 000 Euro werden.

Die Gemeindevertretung hat, wie der Bürgermeister nach der nichtöffentlichen Beratung bekannt gab, die Auftragsvergabe beschlossen. Die Mehrkosten von 41 000 Euro müssen in einem Nachtrag zum Haushalt abgesichert werden. Mit einem Baubeginn im Frühjahr sei zu rechnen. „Oktober wollen wir fertig sein“, gab Reinholdt als zeitliches Ziel vor.

von Achim Krauskopf

erstellt am 06.Feb.2017 | 17:01 Uhr

