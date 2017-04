Info-Abend für Gründer

Einen kostenlosen Informationsabend für einen Workshop, der sich an künftige Selbstständige ab 50 Jahren richtet, veranstaltet Dr. Achim Zeidler, Kooperationspartner von „Gründer 50plus“ am Donnerstag, 20. April, von 18 bis 20 Uhr in Benz (Flehmer Straße 4). Der Workshop solle eine Strategie vorstellen, die Selbstständigen helfe, deren Leistungen eine besondere Vertrauensbeziehung zum Kunden erforderten, erklärte Zeidler. Anmeldungen nimmt er unter Telefon 04381/416722 oder unter info@berater-am-meer.de entgegen.

von Bernd Schröder

erstellt am 11.Apr.2017 | 20:45 Uhr