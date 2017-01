Ideen für neuen Holstentörn gesucht

vergrößern 1 von 2 Foto: Magnussen/Stadtarchiv 1 von 2

Die Fußgängerzone in der Kieler Innenstadt wird kräftig aufgepeppt. In einigen Jahren bekommt sie ein frisches modernes Gesicht. Dabei geht es nicht allein um das millionenschwere Projekt „Kiel-Kanal“ an der Holstenbrücke, dessen Bau nach dem Sommer beginnen soll (wir berichteten). Auch am Holstenplatz, dem Standort des traditionellen Weihnachtsmarktes, werden die Baukolonnen anrücken. Erklärte Absicht: Der marode Holstentörn, die Brückenverbindung zu Karstadt und zum Sophienhof, soll komplett erneuert werden. Immerhin 150 000 Euro hat die Stadt jetzt für einen Architektenwettbewerb ausgelobt.

Die Zeiten ändern sich: Als der Holstentörn 1973 errichtet wurde, war der Holstenplatz noch eine einzige große Parkfläche. Die Brücke über den Ziegelteich sollte die Besucher auf direktem Wege in das damalige Hertie-Kaufhaus bringen. Neben dem Treppenaufgang gab es gleich drei Rolltreppen, das galt als „tres chic“, als sehr modern.

Doch 44 Jahre später bröckelt der Beton. Unansehnlich präsentieren sich die Treppenstufen, Dreck sammelt sich in den Schattenzonen, immer wieder fallen die Rolltreppen aus. Eine ist seit längerer Zeit komplett stillgelegt, sie gilt als nicht mehr reparabel. Zudem ist das Bauwerk aus der Zeit gefallen. Es sorgt heute für eine „städtebauliche Fragmentierung“, für ein „unattraktives Erscheinungsbild“ und sogar für dunkle „Resträume“ unterhalb der Brücke – das Papier von Baudezernent Peter Todeskino spricht von einer „Wahrnehmung als Angstraum“.

Alle diesen negativen Eigenschaften sprechen nach Einschätzung der Stadt dafür, die ganz grob geschätzten Sanierungskosten in Höhe von einer Million Euro lieber in einen ansehnlichen Neubau zu stecken. Die Verwaltung weiß sich in dieser Hinsicht mit den Betreibern von Karstadt und Sophienhof einig: „Beiden Seiten ist an einer umfassenden, langfristigen Aufwertung und Verbesserung gelegen.“

Die Stadt setzt darauf, über den Architektenwettbewerb phantasievolle Ideen zu erhalten. Vorgaben: Der neue Holstentörn soll das städtebauliche Ensemble von Holstenplatz / Andreas-Gayk-Straße angemessen abschließen, für Rollstuhlfahrer und Kinderwagenbesitzer bequemer nutzbar sein und künftigen Entwicklungen im Komplex Karstadt / Sophienhof – wie immer sie ausfallen mögen – nicht im Weg stehen. Außerdem sollen die Entwürfe Möglichkeiten bieten, potente Finanziers von außerhalb zu beteiligen.

Wie teuer das neue Bauwerk sein wird, wer die Kosten trägt, wann die ersten Bagger anrollen – diese Fragen bleiben zurzeit sämtlich unbeantwortet. Sobald erste Entscheidungen anstehen, will die Stadt die Händler vor Ort und die Ratsversammlung einbinden. Erst recht, wenn es um die Finanzierung geht. Todeskino sagt: „Wir werden die Modell prüfen und zur erneuten Entscheidung vorlegen.“





von Alexander Steenbeck

erstellt am 02.Jan.2017 | 17:28 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen