HSG verteidigt Tabellenführung

Die B-Jugendhandballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz haben die Tebellenführung in der Ostseeliga mit einem 19:9(9:5)-Erfolg bei Lübeck 76 II verteidigt. Trainer Sven Petersen war von seinen Spielerinnen angetan: „Es ist schön zu sehen, dass hier ein Team spielt und alle für alle kämpfen und sich gegenseitig anfeuern.“

Er hatte lediglich zehn gesunde Spielerinnen zur Verfügung. So musste sich die HSG erst einspielen. Da die Lübeckerinnen der HSG spielerisch nicht gewachsen waren, nahmen die Gäste das Spiel in die Hand, auch wenn sie Probleme mit der körperbetonten Gangart der gegnerischen Abwehr hatten. Durch Umstellungen und ein effektives Laufspiel im Angriff setzten sich der HSG-Nachwuchs zur Pause mit vier Toren ab. Die HSG Holsteinische Schweiz setzte sich in der zweiten Halbzeit immer weiter ab und erwies sich als echtes Spitzenteam. In Lübeck spielten Marina Dose im Tor sowie Luisa Biehl (7), Malin Maczey, Leonie Leder (je 4), Ylva Brandenburg (2), Jana Hildebrandt, Jane Peters (je 1), Anna Lüdtke, Melissa Cornils und Thea Schwarz.

von Harald Klipp

erstellt am 31.Jan.2017 | 21:08 Uhr

