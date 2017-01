HSG-Reserve mit Anlaufproblemen

Die HSG Holsteinische Schweiz II ist in der Ostsee-Liga positiv ins neue Jahr gestartet. Nach einem 25:25-Unentschieden bei Lübeck 76 gelang den Handballerinnen ein 26:13(12:9)-Sieg gegen den Tabellenletzten VfL Rethwisch.

Die HSG II lag schnell 2:6 zurück. „Wir hatten uns von Anfang an viel vorgenommen und wollten gegen den Tabellenletzten schnell für klare Verhältnisse sorgen“, sagte Trainer Fred Boller. „Doch wir sind kalt erwischt worden. Es gelang uns nicht, uns auf den Gegner einzustellen“, bemängelte er vor allem das Abwehrverhalten gegen die gegnerische Kreisläuferin. Kuriose Schiedsrichterentscheidungen seien dazu gekommen, so Boller. Doch nach einer Auszeit und einer Umstellung in der Abwehr fanden die Holsteinerinnen immer besser ins Spiel. Nach dem 6:9-Rückstand wachte das HSG-Team auf und erspielte sich dank eines 6:0-Laufs die Drei-Tore-Pausenführung. In der zweiten Hälfte baute die HSG II ihren Vorsprung beständig bis zum deutlichen Endstand aus. „Die Kräfte ließen bei den Gästen nach“, sagte Fred Boller.

Für die HSG Holsteinische Schweiz II spielten Danika Hahn und Sandra Petersen im Tor sowie Jessica Plötz, Manuela Härzer (je 6), Oksana Puschkarev, Sabrina Wagner (je 3), Ines Thormann, Sanja Buhse (je 2), Saskia Wendt, Sukie Clasen (je 1) und Astrid Lütt.

