Holsteinische Schweiz in Berlin

Urlaub und andere Formen des Genusses locken jedes Jahr um die 400 000 Besucher auf das Berliner Messegelände: „Internationale Grüne Woche“ heißt der Publikumsmagnet. Gestern wurde die 82. Verbrauchermesse eröffnet, die bis 29. Januar läuft.

In der Schleswig-Holstein-Halle (Halle 22a) ist traditionell die Holsteinische Schweiz vertreten (Stand 117/118), der erste prominente Besucher war gestern der schleswig-holsteinische Umwelt- und Landwirtschaftsminister Robert Habeck. Joachim Schmidt, der Vorsitzende der Aktiv-Region Schwentine-Holsteinische Schweiz, begrüßte ihn am Stand. Der Minister lobte ausdrücklich das umfangreiche Angebot an heimischen Produkten und das Engagement der Aussteller, auf der Messe für die regionale Erzeugung zu werben.

Besonders das Angebot der Köche der „Schlossküche“ Eutin und des Landgasthofes Kasch aus Timmdorf gefiel dem Minister sehr. Harry Heinsen, Vorsitzender des Eutiner Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga), versicherte Habeck, dass alle Rohstoffe aus der Holsteinischen Schweiz kämen.

Axel Münster vom Eutiner Obsthof Münster in Neudorf präsentiert seinen Brand vom Holsteiner Cox und Markus Gutzeit das Bier aus dem Eutiner Brauhaus. Bernd und Corina Schlüter von der Schlachterei Schlüter in Wankendorf sowie Bonita Zastrow vom Gallowayzuchtbetrieb Wagner aus Grebin sind mit Wurstwaren vertreten.

Interessiert zeigte sich Habeck auch an den Ausführungen von Timo Schnoor von der „Kalkberg Café-Rösterei“ Bad Segeberg über die Erzeugung von Kaffeespezialitäten. Er versprach, den Betrieb in nächster Zeit einmal zu besuchen. Die Kaffeerösterei ist zum Mal ersten auf der Messe in Berlin vertreten.

Die Federführung bei dem Messeauftritt hat die Tourismuszentrale Holsteinische Schweiz (TZHS). Ziel sei dabei aber nicht nur, für Produkte, Restaurants und Urlaub zu werben, sondern auch, Akteure aus verschiedenen Bereichen zusammenzuführen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu ermitteln, sagt Per Köster, Chef der Eutin-GmbH und einer der beiden Geschäftsführer der TZHS.

Außerdem bestehe in Berlin die ideale Möglichkeit, mit Vertretern von Politik und Landesverwaltung zu sprechen. So haben sich nach Habeck auch Ministerpräsident Torsten Albig, Wirtschaftsminister Reinhard Meyer, die Umwelt-Staatssekretärin Dr. Silke Schneider, Innenminister Stefan Studt, Landtagspräsident Klaus Schlie sowie diverse Landes- und Bundestagsabgeordnete angekündigt, ferner Vertreter von Bauernverband und Landwirtschaftskammer.

Am Bühnenprogramm der Halle sei die Holsteinische Schweiz 20 Mal beteiligt. „Sie wird insgesamt eine der am besten präsentierten Regionen des Landes sein“, ist Köster sicher. Neben den in Berlin persönlich vertretenen Direktvermarktern unterstützten auch andere regionale Produzenten den Auftritt, zum Beispiel der Liensfelder Landhof mit Kartoffeln.

Die Gastronomen vom Landgasthof Kasch aus Timmdorf und der Schlossküche aus Eutin sowie vom Brauhaus bieten zum günstigen Preis vollwertige Mahlzeiten an. Vor allem „Holsteiner Bauernfrühstück“, von den Köchen frisch zubereitet, war bislang stets sehr beliebt.

von Michael Kuhr

erstellt am 20.Jan.2017 | 11:08 Uhr