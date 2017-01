Highland-Kuh in Litzenzaun verfangen

1 von 1 Foto: oha 1 von 1

Da staunte Hans-Alfred Will aus der Gemeinde Bosau nicht schlecht. Einer seiner Highland-Kühe hatte sich in der Gemarkung bei Kleinmühlen mit ihrem Gehörn in einem so genannten Litzenzaun verfangen. Durch Zufall habe er das frei laufende Tier in seiner Not gesehen.

„Es hat etwa eineinhalb Stunden gedauert, bis ich die Kuh von der lebensbedrohenden Litze befreit hatte“, sagte Hans-Alfred Will. Die Kuh habe vor ihrer Befreiung schon ein paar Stunden mit dem Zaun am Gehörn gekämpft. Hans-Alfred Will kontrolliert seine Tiere auf dem Areal bei Kleinmühlen täglich. „Das empfehle ich auch anderen Haltern von Tieren im freien Auslauf“, sagte er.

Aber auch Dam- und Rehwild verfängt sich oft mit den Geweihen in Litzenzäunen. Viele Tiere sind dabei schon um Leben gekommen. Da darf auch die Frage gestattet sein, warum die Zaun-Litze immer noch verwendet werden darf.

von Michael Kuhr

erstellt am 04.Jan.2017 | 12:50 Uhr

Gefällt Ihnen dieser Beitrag? Dann teilen Sie ihn bitte in den sozialen Medien - und folgen uns auch auf Twitter und Facebook: Teilen

Twittern

Teilen



Senden

Mailen