Haus des Gastes: Termin wird gerichtlich überprüft

Die Bürgerinitiative (BI) „Erhalt und Instandsetzung Haus des Gastes Eutin“ hat gestern über einen Rechtsanwalt einen Eilrechtsantrag beim Verwaltungsgericht Schleswig eingereicht. Dem vorausgegangen war ein Termin bei Bürgermeister Carsten Behnk, um einen Termin für den Bürgerentscheid zu finden. Behnk will diesen mit der Landtagswahl am 7. Mai zusammenlegen, dies auch in der nächsten Stadtvertretung Ende Februar abstimmen lassen. Die Vertreter der BI wollen an der Drei-Monats-Frist festhalten, die am 13. April abläuft. Laut Gemeindeordnung könne die aber „im Einvernehmen“ auf sechs Monate ausgeweitet werden. Laut Kommunalaufsicht habe die Stadtvertretung das letzte Wort, die Auffassung teilt auch Behnk. Die BI fürchtet bei einer Zusammenlegung weniger Aufmerksamkeit für ihr Lokalthema. Seite 3



von Constanze Emde

erstellt am 27.Jan.2017 | 00:36 Uhr