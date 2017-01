Haus des Gastes: Bürgerbegehren erst zur Landtagswahl wäre zulässig

Zwei Eutiner Bürgerbegehren beschäftigen derzeit die Kommunalaufsicht: Im Fall Haus des Gastes läuft Mitte Januar die sechswöchige Frist für die Prüfung über die Zulässigkeit des Bürgerbegehrens für den „Erhalt und die Sanierung des Hauses des Gastes“ ab. „Bis 10. Januar hat die Stadt nun Zeit, mögliche Einwände gegenüber der Kommunalaufsicht einzubringen“, erklärt Sigrid Jürß, Vertretungsberechtigte der Bürgerinitiative (BI). Aus einem Schreiben der Kommunalaufsicht an die BI geht hervor, dass 2058 der 2378 abgegebenen Unterschriften für zulässig erklärt werden. „Haben wir die Erklärung über die Zulässigkeit in der Hand, wollen wir mit der Stadt einen Wahlsonntag finden, an dem der Entscheid stattfinden kann“, sagt Jürß. Doch spätestens dann dürfte es wieder knirschen im Dialog: Während die BI „auf gar keinen Fall“ zur Landtagswahl die Unterstützer ihres Anliegens an die Wahlurne bitten möchte, sondern lieber Ende Februar oder Anfang März, setzt Bürgermeister Carsten Behnk auf den Termin am 7. Mai „aus personellen, organisatorischen und finanziellen Gründen“. Behnk: „Bürgerentscheide haben in der Regel eine Wahlbeteiligung um die 30 Prozent, eine Landtagswahl um die 60 Prozent. Die Legitimation wäre im Mai eine viel höhere. Ich kann nicht verstehen, wie die BI das nicht befürworten kann.“ Außerdem entfielen so großer Personalaufwand sowie zusätzliche Kosten von rund 15 000 Euro.

Doch wer entscheidet über den Termin? Aus Sicht der BI muss laut Gemeindeordnung der Entscheid binnen drei Monaten nach der erklärten Zulässigkeit erfolgen. Im selben Paragrafen steht aber auch der Zusatz: „Eine Verlängerung der Frist auf sechs Monate kann im Einvernehmen mit den Vertretungsberechtigten des Bürgerbegehrens beschlossen werden.“ Nach Interpretation der Kommunalaufsicht hat die Stadtvertretung das letzte Wort in Sachen Terminfestlegung.

Im Fall der Initiative „für den Erhalt der historischen Eutiner Innenstadt“ von Marcus Gutzeit, Thorben Junge und Alexander Scholz liegt laut Kommunalaufsicht bislang nur eine Absichtserklärung vor. Gutzeit: „Einen Antrag konnten wir noch nicht einreichen, weil wir auf die Unterlagen der Stadt warten.“

von Constanze Emde

erstellt am 04.Jan.2017 | 00:02 Uhr