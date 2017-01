Handballerinnen verlieren zweimal deutlich auswärts

Die Handballerinnen der HSG Holsteinische Schweiz haben in der Landesliga Süd in wenigen Tagen zwei klare Niederlagen kassiert. Sie verloren beim SV Sülfeld mit 16:32 (7:16) Toren. Nur drei Tage später unterlagen sie beim Preetzer TSV 13:29 (5:15).

Aus gesundheitlichen Gründen fielen Lena Stahl und Kathi Werdin kurzfristig aus. Trotzdem konnte der kleine HSG-Kader in den Anfangsminuten gegen die starken Sülfelderinnen mithalten und bis zum 5:5 (12.) die Begegnung offen gestalten. Doch in der Folge leistete sich die HSG zu viele technische Fehler, sodass die Gastgeberinnen in weniger als zehn Minuten von 10:7 bis zum Halbzeitstand von 16:7 davonzogen.

In der zweiten Halbzeit erhöhte der Tabellenvierte aus Sülfeld weiter den Druck. Einzig eine zwischenzeitliche Umstellung der HSG-Abwehr auf ein defensiveres 6:0-System konnte den Sülfelder Rückraumdruck eindämmen. Trainer Holger Edler sprach von einer verdienten, aber zu hohen Niederlage für sein Team.

Drei Tage später lag das Edler-Team beim Preetzer TSV schnell mit 1:4 (8.) zurück. Die Preetzerinnen setzten sich über 11:4 (20.) bis zur Pause auf zehn Tore ab. Die zweite Spielhälfte konnten die Gäste zunächst offener gestalten. Ein 4:0-Lauf durch drei Tore von Anneke Müller und einen Treffer von Mannschaftsführerin Alina Werner ließen den Rückstand auf 9:16 (38.) etwas schmelzen. Doch die Preetzer Gastgeberinnen erzielten in der Folgezeit ihrerseits drei Tore in Folge, stellten somit den alten Vorsprung wieder her und bauten ihre Führung über 23:11 (50.) auf 28:12 (59.) immer weiter aus. Der kleine HSG-Kader, der mit nur acht Feldspielerinnen angereist war, hatte den Preetzerinnen nichts mehr entgegenzusetzen.

Für die HSG Holsteinische Schweiz spielten in beiden Punktspielen Janna Edler im Tor sowie Alina Werner (9/5), Anneke Müller (5), Anika Hänisch (3/1), Juliane Voss, Jule Hinz, Sabrina Wagner, Ellen Franke (je 2), Kathi Werdin (2/1), Sandra Ude, Yvonne Hänisch (je 1), Saskia Zirkel und Anna-Lena Pfaffinger im Feld.

von Harald Klipp

erstellt am 27.Jan.2017 | 19:03 Uhr